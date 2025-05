Wetterbericht für Port d'Andratx, 25. Mai 2025

Der heutige Tag an der malerischen Küste von Port d'Andratx auf Mallorca verspricht entspanntes Wetter bei klarem Himmel. Lassen Sie uns tiefer in die Details des Wetters am heutigen Tag eintauchen.

Temperaturen Die Temperaturspanne für heute liegt zwischen einer angenehmen Mindesttemperatur von 18.52ºC und einer maximalen Temperatur von 20.78ºC. Der Morgen begrüßt uns mit schon moderaten 19ºC, während der Tag und der Nachmittag sich um den Höhepunkt von 20.78ºC bewegen. Die nächtliche Temperatur wird uns wieder in angenehme 19.71ºC begleiten. Gefühlte Temperaturen Das thermische Gefühl oder die gefühlte Temperatur liegt sehr nah an den realen Temperaturen. Morgens werden wir angenehme 19.07ºC fühlen und tagsüber steigert sich das auf 20.58ºC. Der Nachmittag bleibt mit 20.77ºC angenehm, bevor es nachts auf 19.69ºC abkühlt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Luftdruck beträgt heute beträgt stabile 1021 hPa und die Luftfeuchtigkeit beläuft sich auf 73%. Ein leichter Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.66m/s in die Richtung 214º und in Böen kann er bis auf 6.09m/s ansteigen. Die Wolkendecke beträgt 0% und auch die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%. Ein perfekter Tag für Outdoor-Aktivitäten.