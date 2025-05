Charmantes Wetter in Santanyí: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen erwarten uns am 25. Mai

Die malerische Gemeinde Santanyí auf Mallorca erbringt erneut den Beweis für ihr wunderbar mediterranes Klima. Uns erwartet ein Tag mit klarem Himmel und milden Temperaturen, eine wahre Einladung, die natürliche Schönheit und atemberaubenden Strände dieses besonderen Ortes zu genießen.

Temperaturverlauf: von einem frischen Morgen bis zu einem warmen Nachmittag

Die durchschnittlichen Temperaturen für diesen 25. Mai weisen einen erfreulichen Verlauf auf. Der Morgen begrüßt uns mit einer Mindesttemperatur von 16.51ºC und einer maximalen Temperatur von 22.51ºC am Tag. Speziell sehen wir eine morgendliche Temperatur von etwa 16.96ºC, die sich tagsüber auf 22.29ºC erhöht. Der Nachmittag kühlt leicht ab mit 21.35ºC und in der Nacht sinkt die Temperatur auf ein angenehmes Niveau von 18.28ºC - ideal für einen abendlichen Spaziergang durch die atmosphärischen Straßen von Santanyí.

Gefühlte Temperaturen: Wohlfühlfaktor garantiert

Das gefühlte Temperatur-Ergebnis steht im Einklang mit den gemessenen Temperaturen und gewährleistet einen hohen Komfortfaktor im Tagesverlauf. Am Morgen liegen wir bei 16.88ºC, während der thermische Gefühlsfaktor mittags auf 22.01ºC steigt. Nachmittags wird ein Gefühl von 21.03ºC erwartet und nachts sinkt die gefühlte Temperatur auf angenehme 18.1ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Die atmosphärischen Bedingungen sind ebenso günstig für jede Art von Outdoor-Aktivitäten. Ein stabilisierender Atmosphärendruck von 1021 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 55% sorgen für eine allgemeine Agilität. Der Wind hält sich ebenfalls im moderaten Bereich, er wird mit 7.53m/s aus Richtung 233º erwartet, mit Böen von 7.11m/s. Der Tag zeigt nur eine geringe Wolkendecke von 1% und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei 0 - Sonne pur also, ein weiterer Pluspunkt für Ausflüge in dieser malerischen Gegend. Genießen Sie Santanyí in vollen Zügen und lassen Sie sich von dem klarblauen Himmel, milden Temperaturen und der natürlichen Schönheit Mallorcas verzaubern. Guten Reise!