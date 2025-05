Wettervorhersage für Santa Ponsa am 25. Mai 2025

Es ist an der Zeit, den Sonnenhut rauszuholen und das schöne Wetter zu genießen, denn Santa Ponsa erwartet am 25. Mai 2025 einen klaren Himmel. Die Temperaturen werden angenehm zwischen 17,07ºC und 21,5ºC variieren. Da es keinen Regen gibt, können Sie die Sonnenstrahlen den ganzen Tag über in vollem Umfang genießen. Lassen Sie uns jedoch tiefer in die Details eintauchen.

Die Temperaturen des Tages

Mit dem ersten Licht des Tages erwartet uns eine minimale Temperatur von 17,98ºC am Morgen. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Atmosphäre auf angenehme 21,22ºC, bevor sie am Nachmittag leicht auf 20,96ºC abfällt. Wenn sich der Tag dem Ende zuneigt und die Nacht hereinbricht, sinken die Temperaturen auf komfortable 18,77ºC.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl die Thermometerwerte ihre eigene Geschichte erzählen, spielen die gefühlten Temperaturen eine ebenso wichtige Rolle in unserem Empfinden des Wetters. Morgen früh fühlt es sich an wie 18ºC, tagsüber fühlt es sich an wie 21,12ºC. Am Nachmittag ist das gefühlte Thermometer nur minimal abgesunken und zeigt 20,86ºC und schließlich fühlt sich die nächtliche Temperatur nahezu identisch mit dem tatsächlichen Thermometerwert an, bei 18,69ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt 1021 hPa - ein Indikator für stabiles Wetter und klaren Himmel. Was die Luftfeuchtigkeit betrifft, so liegt sie bei 66%, was erfrischend und beruhigend wirkt. Auf der Insel gibt es meist eine leichte Brise und auch an diesem Tag sind leichte Winde in Richtung 218º mit einer Geschwindigkeit von 5,28m/s und Böen von bis zu 5,35m/s zu erwarten. Hinzu kommen 0% Wolkenbedeckung und 0% Regenwahrscheinlichkeit - das Rezept für einen nahezu perfekten sonnigen Tag.