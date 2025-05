Das Wetter in Palma am 26. Mai 2025 – Mild und klar mit nur wenigen Wolken

Heute präsentiert sich das Wetter auf Mallorca, speziell in der Hauptstadt Palma, auf seiner besten Seite. Mithilfe unseres detaillierten lokalen Wetterprofils können wir den Mallorquinern und Besuchern unserer schönen Insel eine vorwiegend klare Himmelsbedeckung versprechen. Ein paar Wolken sind zwar zu sehen, stellen jedoch kein Hindernis dar, um einen angenehmen Tag zu verbringen.

Die Temperaturen im Detail

Die Temperaturen zeigen sich einmal mehr gemäßigt und angenehm. Mit einem Minimum von 16.87ºC und einem Maximum von 24.99ºC haben wir ideale Bedingungen für diverse Freizeitaktivitäten. Am Morgen erwartet uns eine Temperatur von 17ºC, während der Höhepunkt des Tages bei sommerlichen 24.92ºC liegt. Auch am Nachmittag bleibt es bei milden 22.65ºC angenehm, bevor die Temperatur in der Nacht auf erfrischende 18.41ºC abkühlt.

Das gefühlte Wetter

Unser Gefühl für die Temperatur stimmt weitestgehend mit den tatsächlichen Werten überein. Morgens fühlt es sich wie 16.43ºC an, während es tagsüber auf gefühlten 24.56ºC ansteigt. Am Nachmittag empfinden wir die Temperatur bei 22.17ºC und in der Nacht schließlich bei 18.11ºC. Auch das ist ein weiterer Beweis für das herrliche Klima Mallorcas.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Aber auch andere Faktoren spielen für unser Wetterempfinden eine wichtige Rolle. So befindet sich der Atmosphärendruck auf einem stabilen Niveau von 1021 hPa, und die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 42%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.82 m/s aus einer Richtung von 206º und bietet damit eine angenehme Brise. Gelegentliche Böen können eine Geschwindigkeit von 3.67 m/s erreichen. Und für alle, die einen Schirm im Gepäck haben - eine Regenwahrscheinlichkeit von 0 macht es heute unwahrscheinlich, diesen zu benötigen.

Listo! Damit wünschen wir den Bewohnern und Besuchern von Palma einen wunderbaren und angenehmen Tag auf unserer wunderschönen Insel.