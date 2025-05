Das Wetter in Sóller, 26. Mai 2025: Ein Tag mit mäßig bewölkter Stimmung und angenehmen Temperaturen

Der 26. Mai 2025 verspricht in Sóller auf der schönen Insel Mallorca ein Tag mit mäßiger Bewölkung und angenehmen Temperaturen zu werden. Im Laufe des Tages sind verschiedene Temperaturbereiche zu erwarten, beginnend mit einem erfrischenden Morgen und endend mit einer milden Nacht. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei null, daher sollten Sie Ihre Regenschirme zu Hause lassen und die Schönheit dieser atemberaubenden Stadt genießen.

Gemäßigte Variation der Temperaturen

Die Temperaturen in Sóller am 26. Mai 2025 werden wahrscheinlich zwischen 16.94ºC und 26.16ºC variieren. Ein relativ milder Morgen ist zu erwarten, mit Temperaturen um die 17.35ºC. Gegen Mittag erreichen die Temperaturen einen angenehmen Höchstwert von 26.16ºC, bevor sie am Nachmittag auf ungefähr 23.04ºC sinken. Für die Nacht sind erneut kühlere Temperaturen, ungefähr 18.03ºC, prognostiziert.

Angenehmes thermisches Gefühl

Das thermische Gefühl in Sóller wird den ganzen Tag über recht angenehm sein: Morgens wird es mit 16.79ºC beginnen, tagsüber auf 26.16ºC ansteigen, am Nachmittag auf 22.63ºC fallen und nachts auf 17.51ºC abkühlen.

Auf einem Blick: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Wetterbedingungen in Sóller am 26. Mai 2025 werden durch einen stabilen atmosphärischen Druck von 1021 hPa und eine geringe Luftfeuchtigkeit von 42% gekennzeichnet sein. Der Wind weht aus 250º mit einer Geschwindigkeit von 3.76m/s und gelegentlichen Böen von 2.69m/s. Trotz der mäßigen Bewölkung von 25% ist die Regenwahrscheinlichkeit null, was auf einen trockenen und angenehm kühlen Tag hindeutet.

Genießen Sie Ihren Tag in Sóller und machen Sie das Beste aus dem angenehmen Wetter. Und vergessen Sie nicht, immer auf den neuesten Stand der Wettervorhersagen zu bleiben, um sicherzustellen, dass Sie gut auf den Tag vorbereitet sind!