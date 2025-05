Wetter in Alcúdia am 26. Mai 2025

Der strahlende Sonnenschein wird Alcúdia, diese charmante Stadt auf der idyllischen Insel Mallorca, am 26. Mai 2025 in ein prachtvolles Leuchten hüllen. Erwarten Sie nur ein paar Wolken am Himmel, eine geringe Wolkendecke von lediglich 15%. Unsere Augen richten sich nun auf die bevorstehenden Temperaturen sowie deren Veränderungen im Tagesverlauf.

Die Temperaturen Die Tagesmaximaltemperaturen werden voraussichtlich auf angenehme 24.35ºC steigen, während die tiefste registrierte Temperatur bei etwa 18.02ºC liegen wird. Erwarten Sie in den frühen Morgenstunden um die 18.21ºC. Die Temperaturen werden im Laufe des Tages zunehmen, mit einem erwarteten Höhepunkt von 23.08ºC um die Mittagszeit. Der Nachmittag wird mit leichten Temperaturspitzen von etwa 23.22ºC aufwarten, bevor es nachts wieder auf 18.87ºC abkühlt. Gefühlte Temperaturen Die gefühlte Temperatur, welche wichtige subjektive Faktoren wie Wind und Feuchtigkeit berücksichtigt, wird folgendermassen ausfallen: Am Morgen werden Sie etwa 18.1ºC wahrnehmen, tagsüber dann bis zu 22.88ºC. Der Nachmittag gestaltet sich mit gefühlten 22.98ºC nur unwesentlich wärmer bevor die wahrnehmbare Temperatur in der Nacht wieder auf 18.77ºC abfällt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Wenn wir unseren Blick über die Thermometer hinaus heben, stellen wir einen atmosphärischen Druck von 1021 hPa fest. Die Luftfeuchtigkeit wird sich um moderate 55% bewegen. Hinsichtlich des Windes erwarten wir einen durchschnittlichen Windstoß von etwa 7.49m/s aus Richtung 114 Grad, mit Böen, die bis zu 7.8m/s erreichen können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 26. Mai 2025 in Alcúdia ein wunderbarer Tag für jedwede Freizeitaktivitäten sein wird - ob dies nun ein Spaziergang durch die malerischen Straßen der Stadt, ein ausgedehntes Sonnenbad an den goldenen Stränden oder einfach das Genießen der Atmosphäre in einem der vielen hervorragenden Restaurants der Stadt sein wird. Der Regenschirm kann getrost zu Hause bleiben, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt nämlich exakt 0.