Das Wetter in Cala Millor: Ein sonniger Tag mit wenigen Wolken erwartet uns

Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass wir am 26. Mai 2025 ein fantastisches Wetter in Cala Millor, Mallorca, erwarten können. Mit einer Wolkendecke von nur 13% und keinerlei Regen in der Vorhersage, sieht es nach einem idealen Tag aus, um die wunderschöne Küste zu genießen. Die Temperaturen sind bei uns auf Mallorca sehr angenehm, wobei wir auf das thermische Gefühl legen, um die Auswirkungen von Wind und Luftfeuchtigkeit zu berücksichtigen. Lassen Sie uns nun die Einzelheiten unter die Lupe nehmen.

Temperaturen: Von mild bis warm Der Tag startet mit milden 17,27ºC am Morgen, ideal für Spaziergänge am Strand vor der größten Hitze des Tages. Sobald die Sonne ihren Zenit erreicht, werden wir einen angenehmen Höhepunkt von 20,61ºC haben, bevor die Temperatur am Nachmittag auf 19,77ºC sinkt. In der Nacht bleibt es mit 18.01ºC angenehm warm. Der Tagesspanne variiert also zwischen einer minimalen Temperatur von 16,97ºC und der maximalen Temperatur von 20,73ºC, perfekt für Outdoor-Aktivitäten. Gefühlte Temperaturen: Komfort ist das Schlüsselwort Obwohl meteorologische Messungen entscheidend sind, ist das thermische Gefühl für das Wohlbefinden von äußerster Bedeutung. Am Morgen wird das Gefühl bei 16,85ºC liegen, im Laufe des Tages steigt es auf bis zu 20,21ºC und sinkt am Nachmittag auf 19,63ºC. In der Nacht bleibt es angenehm bei 18,06ºC. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass Sie den ganzen Tag lang angenehme Temperaturen genießen können. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Günstige Bedingungen in der Nähe des Strandes Unser meteorologisches Trio - Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - beeinflusst das Wohlbefinden stark und trägt entscheidend zum perfekten Stranderlebnis bei. Der Atmospährendruck liegt bei 1022 hPa, was auf gutes Wetter schließen lässt, während die Luftfeuchtigkeitsrate bei durchschnittlichen 57% liegt. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5,96 m/s aus Richtung 128° wehen, mit Böen von bis zu 6,07 m/s. Diese Bedingungen sind optimal für eine leichte Meeresbrise, die Ihnen den Tag am Strand versüßen wird. Um das perfekte Wetter in Cala Millor zu genießen, brauchen Sie nichts weiter als Badebekleidung, Sonnencreme und vielleicht ein gutes Buch. Machen Sie sich bereit für einen unvergesslichen Tag auf unserer schönen Insel!