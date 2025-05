Blick auf das Wetter in Port d'Andratx am 26. Mai 2025

Über dem idyllischen Hafen von Port d'Andratx in Mallorca liegen lediglich ein paar Wolken verstreut. Wer diese malerische Enklave auf Mallorca besucht, wird sich über gemäßigte Temperaturen in der Bandbreite von minimal 17.99ºC bis maximal 22.04ºC freuen können. Der Tag beginnt bei angenehmen 19.76ºC am Morgen, steigt auf 21.85ºC am Tag, und kühlt zum Nachmittag leicht auf 21.42ºC ab. Gegen Nacht findet man sich in milden 20.24ºC wieder.

Ein genauer Blick auf die Temperaturen Die Temperaturen spielen in der mediterranen Gegend um Port d'Andratx eine große Rolle bei den täglichen Plänen der Einheimischen und Besucher. Der Morgen startet mit einem gemütlichen 19.76ºC, perfekt für einen Frühspaziergang am Hafen. Im Laufe des Tages klettert das Thermometer auf 21.85ºC - ideal für ein kleines Picknick im Schatten oder eine entspannte Bootsfahrt. Der Nachmittag bleibt stabil bei 21.42ºC, mit einem Absenken auf 20.24ºC in der Nacht. Gefühlte Temperaturen durch den Tag Wie wir alle wissen, ist die gefühlte Temperatur oft ein besseres Maß für das Wetter als die tatsächliche Temperatur. Am Morgen dürfen wir uns auf 19.54ºC freuen, bevor das Empfinden tagsüber auf 21.63ºC steigt. Auch der Nachmittag bleibt stabil bei 21.26ºC, während es in der Nacht auf 20.17ºC abkühlt, was für angenehme Träume sorgt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Wie immer liefern wir auch die genaueren Angaben für die Wetter-Feinschmecker unter uns. Der Atmosphärendruck beträgt 1021 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 59%. Das bedeutet eine angenehme Frische in der Meeresluft. Der Wind bläst mit einer Geschwindigkeit von 4.83m/s aus Richtung 146º, mit Böen bis zu 5.01m/s, sorgt so für eine kühle Brise entlang der Küstenlinie. Laut aktueller Vorhersage liegt die Wolkendecke bei 15% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0. Freuen wir uns also auf einen Tag in Port d'Andratx, der von fast wolkenlosem Himmel und strahlendem Sonnenschein geprägt ist. Packen Sie Ihre Sonnencreme ein und genießen Sie das wunderbare mallorquinische Wetter am 26. Mai 2025.