Das Wetter der Woche - Friedliches Mallorca in Santanyí

In dem malerischen Ort Santanyí auf der wunderschönen Insel Mallorca erwartet die Einwohner und Besucher am 26. Mai 2025 eine angenehme Wettervorhersage. Ein paar Wolken ziehen über den strahlend blauen Himmel und kündigen einen Tag mit milden Temperaturen und einer guten Brise an. Mitten im Frühling zeigt sich das Paradies im Mittelmeer von seiner schönsten Seite.

Echtzeit-Temperaturen

Die Thermometer werden an diesem Tag in Santanyí einen milden Temperaturbereich anzeigen. Die erwartete minimale Temperatur liegt bei 17.32ºC und steigt auf eine angenehme Höchsttemperatur von 22.79ºC. Am Morgen erwachen wir bei sanften 17.54ºC, die sich im Verlauf des Tages auf angenehme 22.79ºC erwärmen und nachmittags auf 21.31ºC absinken. Nachts kühlt es sich auf gemütliche 18.44ºC ab.

Gefühlte Temperaturen

Neben den tatsächlichen Temperaturen spielen auch die gefühlten Temperaturen eine wichtige Rolle, da sie das Körpergefühl bestimmen. Am Morgen fühlt es sich etwas kühler mit 17.1ºC an, während die Tageszeit mit 22.43ºC einen perfekten Rahmen für Outdoor-Aktivitäten schafft. Der Nachmittag bleibt angenehm mit 21.12ºC und die Nacht wird mit 18.59ºC ein idealer Ort für einen gemütlichen Abend auf der Terrasse sein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Aber das Wetter besteht nicht nur aus Temperaturen. Andere Elemente wie der atmosphärische Druck, die Luftfeuchtigkeit und der Wind tragen ebenfalls zum allgemeinen Wettergefühl bei. Der atmosphärische Druck in Santanyí wird bei 1022 hPa liegen, es gibt eine recht moderate Luftfeuchtigkeit von 50%, die das Klima angenehm hält. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4.97 m/s in Richtung 123º wehen und Böen von 4.6 m/s bringen. Die Wolkendecke beträgt nur 24%, was bedeutet, dass der Himmel größtenteils klar ist. Und das beste daran ist: die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0, so dass Sie Ihren Tag uneingeschränkt genießen können!