Exzellentes Wetter in Santa Ponsa am 26. Mai 2025 erwartet

Hervorragende Nachrichten für alle Sonnenliebhaber auf Mallorca: Santa Ponsa erwartet am 26. Mai 2025 ein Paar Wolken am Himmel, eine ideale Wetterbedingung, um den Tag unter der Sonne zu verbringen. Die Temperaturen werden angenehm bleiben, wobei die nächtlichen Temperaturen ein wenig sinken.

Die Evaluierung der Temperaturen

Beginnen wir mit den Zahlen: Die Mindesttemperatur wird auf 18,32ºC und die Maximaltemperatur auf 22,9ºC prognostiziert. Der Morgen weckt uns mit erfrischenden 18,32ºC auf, während die Tageshöchsttemperatur auf 22,86ºC klettert. Der Abend kühlt sich auf angenehme 21,65ºC ab, bevor die Nacht mit einer Mindesttemperatur von 19,17ºC hereinbricht.

Das thermische Gefühl durch den Tag

Was das thermische Gefühl betrifft, bietet uns der Morgen 17,98ºC, wobei die örtlichen Temperaturen tagsüber auf 22,53ºC ansteigen. Der Nachmittag hält sich stabil zusammen mit 21,33ºC und die Nacht verspricht mit 19ºC angenehme und leichte Kühle.

Atmosphärische Bedingungen und Windgeschwindigkeit

Zu guter Letzt widmen wir uns den atmosphärischen Bedingungen. Der barometrische Druck steht standhaft bei 1021 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit wird bei 51 Prozent liegen. Der Wind kommt aus Richtung 153º mit einer Geschwindigkeit von 4,3m/s und Windböen bis zu 3,72m/s sind zu erwarten. Die Wolkendecke hält sich zurückhaltend mit 17%, und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 0% gänzlich ausgeschlossen.

Alles in allem erwarten wir einen Tag im Paradies dank der exzellenten Wetterbedingungen in Santa Ponsa. Also vergessen Sie nicht Ihre Sonnencreme einzupacken und geniessen Sie den Tag!