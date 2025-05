Wetterbericht für Cala Rajada am 26. Mai 2025

Liebe Leser, wie wir wissen, ist das Wetter in Cala Rajada auf Mallorca von großer Bedeutung für Einheimische, Urlauber und Segler gleichermaßen. Um Ihnen den Tag zu erleichtern, bieten wir Ihnen hier eine detaillierte Wettervorhersage für den 26. Mai 2025. An diesem Tag können wir mit einigen Wolken und einem angenehm milden Klima rechnen. Also, holen Sie sich Ihre Sonnenbrille raus und genießen Sie den herrlichen Tag!

Temperaturen Wir erwarten eine minimale Temperatur von 17.82ºC und eine maximale von 20.91ºC. Der Tag beginnt mit morgendlichen 18.17ºC, steigt auf 20.75ºC in der Mittagszeit, lässt ein wenig auf 20ºC am Nachmittag nach und endet mit einer gemütlichen Nachttemperatur von 18.48ºC. Ideal für ein Abendessen unter dem Sternenhimmel! Gefühlte Temperaturen Die gefühlte Temperatur, die ja durchaus vom tatsächlichen Thermometerwert abweichen kann, liegt morgens bei angenehmen 17.95ºC. Am Höhepunkt des Tages wird sie auf 20.45ºC steigen, nachmittags auf 19.89ºC abfallen und in der kühlen Nacht bei 18.55ºC liegen. Eine leichte Brise weht durch die Haare und macht den Tag perfekt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die meteorologischen Faktoren spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle in unserer Vorhersage. Der atmosphärische Druck beträgt 1022 hPa und die Luftfeuchtigkeit wird sich bei 60% einpendeln. Die Segler unter Ihnen freuen sich sicherlich über den Wind, der mit einer Geschwindigkeit von 6.69m/s aus Richtung 125º weht und Böen von bis zu 6.91m/s erreicht. Trotz der 15% Wolkendecke, gibt es keine Regenwahrscheinlichkeit. Also, lassen Sie den Regenschirm zu Hause und genießen Sie das herrliche Wetter! Sie sehen also, der 26. Mai 2025 verspricht in Cala Rajada ein wundervoller Tag zu werden. Egal ob Sie vorhaben, den Tag am Strand zu verbringen, die historischen Sehenswürdigkeiten zu besichtigen oder einfach nur durch die malerischen Straßen zu schlendern, das Wetter wird Sie nicht im Stich lassen. Genießen Sie Ihren Tag!