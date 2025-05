Strahlender Sonnenschein in Palma, Mallorca - Ihre Wettervorhersage für den 27. Mai 2025

Der heutige Tag in Palma verspricht einen klaren Himmel und stetige Temperaturen, was einen idealen Tag für Freiluftaktivitäten ausmacht. Mit einer minimalen Temperatur von 17.83ºC und maximalen 24.99ºC lädt das Wetter Sie dazu ein, Mallorcas natürliche Schönheit in vollen Zügen zu genießen. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt heute satte 0%, daher können Sie Ihre Regenschirme getrost zu Hause lassen.

Morgendämmerung bis Nacht - Die Temperaturrundschau

Beginnen Sie den Tag mit einer erfrischenden Brise bei erwarteten 18.06ºC in den frühen Morgenstunden. Die Temperaturen steigen bis zum Mittag auf 24.9ºC, bevor sie am Nachmittag leicht auf 22.14ºC sinken. Wenn Sie also einen Spaziergang am Strand planen, ist der späte Vormittag oder frühe Nachmittag dafür ideal. In der Nacht wird es wieder etwas kühler, mit Temperaturen rund um 18.41ºC.

Das Thermometer lügt: Wie sich das Wetter wirklich anfühlen wird

Aber wie weisen Wetterkenner wissen, ist es nicht nur die gemessene Temperatur, die zählt, sondern wie sich das Wetter tatsächlich anfühlt. Morgens wird es sich anfühlen wie 17.49ºC - ein perfekter Start in den Tag. Tagsüber fühlt es sich bei angenehmen 24.75ºC an, eine ideale Temperatur für ein Eis am Hafen. Am Nachmittag wird es sich ein wenig abkühlen auf 21.95ºC gefühlte Temperatur und in der Nacht sinkt es leicht auf 18.42ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und eine sanfte Meeresbrise - Die unsichtbaren Faktoren

Der Atmosphärendruck für heute betragt 1022 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 50% liegt, sodass es insgesamt ein recht angenehmes Klima ist. Der Wind wird heute mit 5.15m/s aus 205º wehen, mit Böen bis zu 3.86m/s. Die Wolkendecke bleibt dabei extrem dünn, sie beträgt gerade mal 1% - also freier Blick auf den strahlend blauen Himmel!

Mit diesem hervorragenden Wetteraussichten ist der heutige Tag sicherlich ein Tag, um die Schönheit von Palma ausgiebig zu genießen!