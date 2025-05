Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen erwarten Alcúdia am 27. Mai 2025

In Alcúdia auf Mallorca erwartet uns ein hervorragender Tag mit klarem Himmel, milden Temperaturen und einer erfrischenden Brise, um die Wärme auszugleichen. Die Mindesttemperatur liegt bei angenehmen 18.2℃, während das Thermometer in der Hochphase des Tages bis auf 24.64℃ steigen kann.

Ein genauer Blick auf die Temperaturen

Die Wettervorhersage für den 27. Mai 2025 zeigt für die verschiedenen Tageszeiten unterschiedliche Temperaturen. Bereits am Morgen können wir eine Temperatur von 19.53℃ erwarten, die dann im Laufe des Tages auf 23.6℃ steigt. Auch der Nachmittag wird mit 22.59℃ noch erfreulich warm sein, bevor die Temperatur in der Nacht auf 18.94℃ sinkt.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Entscheidend für unser Wohlbefinden sind natürlich nicht nur die tatsächlichen, sondern auch die gefühlten Temperaturen. Und diese liegen für unseren Vorhersagetag ebenfalls in einem sehr angenehmen Bereich. Am Morgen fühlt sich die Temperatur wie 19.31℃ an, tagsüber wie 23.45℃ , am Nachmittag dann wie 22.47℃ und in der Nacht abschließend wie 18.77℃.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Interessant ist für viele auch der Blick auf den atmosphärischen Druck sowie die Luftfeuchtigkeit. So wird für den 27. Mai ein Druck von 1022 hPa vorhergesagt, während die Luftfeuchtigkeit bei 55% liegt. Hinzu kommt ein recht mäßiger Wind, der mit 5.8 m/s aus einer Richtung von 103° wehen wird. Auch Böen sind zu erwarten, welche jedoch mit 5.86 m/s ebenfalls im Rahmen bleiben. Abschließend noch die erfreuliche Nachricht, dass die Wolkendecke bei 0% liegt und die Regenwahrscheinlichkeit ebenfalls bei 0 ist.

Unser Fazit: Der 27. Mai 2025 wird in Alcúdia ein Tag mit perfektem Wetter für alle Sonnenliebhaber und Aktivurlauber. Genießen Sie die wunderschöne Insel Mallorca in ihrer ganzen Pracht!