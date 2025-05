Sonniger Tag in Cala Millor: Eine ausgezeichnete Zeit, um das Beste aus dem Frühling auf Mallorca zu genießen.

Der bevorstehende Tag in Cala Millor verspricht ein kristallklares Himmelsbild. Einmal mehr ist das Wetter auf unserer geliebten Insel Mallorca auf unserer Seite und bietet uns die perfekten Bedingungen, um das zauberhafte Mittelmeerpanorama in vollen Zügen zu genießen.

Temperaturen durchgehend angenehm

Aufwachen zu einem milden 18.4ºC in den frühen Morgenstunden, setzt den Grundton für einen durchgehend angenehmen Tag. Mitten im Tag wird die maximale Temperatur mit 20.44ºC erreicht und hält sich bis in den Nachmittag mit 19.87ºC bemerkenswert stabil. Selbst nach Sonnenuntergang sinkt das Thermometer nur leicht auf 18.05ºC ab, sodass ein Abendspaziergang an der herrlichen Strandpromenade ebenso verlockend wie komfortabel erscheint.

Gefühlte Temperaturen ähneln tatsächlichen Werten

Die gefühlten Temperaturen folgen dem gleichen angenehmen Muster und liegen den ganzen Tag über nahe an den tatsächlichen Werten. Morgens um 18.33ºC beginnend, steigt diese bis auf 20.21ºC am Tag. Der Nachmittag bringt immer noch eine angenehme gefühlte Temperatur von 19.61ºC, bevor sie in der Nacht auf 17.92ºC sinkt. Ein leichter Unterschied, doch kaum spürbar beim Genießen der friedlichen Abendstimmung auf Mallorca.

Stabilität des atmosphärischen Drucks, moderate Luftfeuchtigkeit und sanfte Brise

Die Geschichte des Tages wird von der Stabilität des Atmosphärendrucks von 1023 hPa erzählt. Die Luftfeuchtigkeit, bei moderaten 64%, bietet ein angenehmes Klima, ohne dass es sich übermäßig feucht oder trocken anfühlt. Und wäre der Tag ohne den Wind, der als sanfte Brise von 5.48m/s aus einer Richtung von 134º weht, und mit Böen von 4.75m/s, zu/en vollkommen? Ein perfekter Begleiter für die sonnige Stimmung des Tages. Indem wir uns bei unserer Vorhersage allein auf Fakten stützen, freuen wir uns darauf, morgen einen solch herrlichen Tag auf Mallorca zu verbringen. Mit einem klaren Himmel über uns und 0% Regenwahrscheinlichkeit steht einem sonnigen Tag in Cala Millor nichts im Wege. Genießt den Tag, liebe Mallorcabewohner und Besucher!