Strahlend blauer Himmel und angenehme Temperaturen in Port d'Andratx

Wir begrüßen einen weiteren Tag mit direkter Sonneneinstrahlung und einer breiten Palette milder Temperaturen, die Mallorcas strahlend blauem Himmel in Port d'Andratx gerecht werden. Heute zeichnet sich durch klaren Himmel aus und eröffnet den Tag den Anwohnern und Touristen mit minimalen Temperaturen um 17.41ºC, die sich auf bis zu 21.7ºC erwärmen.

Umfassender Temperaturüberblick

Der Tag beginnt mit erwarteten 20.04ºC in der Früh. Die Temperatur steigt auf 21.47ºC zur Mittagszeit an und bleibt während des gesamten Nachmittags konstant. Mit Einbruch der Nacht sinkt das Thermometer leicht auf 20.05ºC, womit sich der Tag auf eine ruhige und angenehme Weise ausklingt.

Gefühlte Temperaturen für den Tag

Entgegen den tatsächlichen Zahlen, liegt das thermische Gefühl am Morgen bei 19.61ºC und erhöht sich leicht auf 21.32ºC im Verlauf des Tages. Am Nachmittag bleibt das gefühlte Temperaturniveau nahezu unverändert bei 21.45ºC, bevor es in der Nacht auf 20.17ºC heruntergeht. Alles in allem ein weiterer wunderbarer Tag in Port d'Andratx.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmung ist heute leicht mit einem Atmosphärendruck von 1023 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 63%. Die Böen erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 4.46m/s und die durchschnittliche Windgeschwindigkeit beträgt 3.83m/s, wobei der Wind vorwiegend aus der Richtung 139º kommt. Nicht zu vergessen, die Wolkendecke beträgt 0% und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei 0, was bedeutet: kein Regen in Sicht für heute.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Tag mit klarem Himmel, angenehmen Temperaturen und einer milden Brise ideal ist, um die Schönheit von Port d'Andratx in vollen Zügen zu genießen. Vergessen Sie nicht, Sonnenschutz aufzutragen und viel Wasser zu trinken, um hydratisiert zu bleiben.