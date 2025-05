Wetterbericht für Santanyí am 27. Mai 2025: Klarer Himmel und sanfte Temperaturen

Der heutige Tag in Santanyí auf Mallorca wird durch einen strahlend klaren Himmel bestimmt. Das Wetter präsentiert sich in seiner schönsten Form mit einer wundervollen Mischung aus angenehmen Temperaturen, trockener Luft und einer fast windstillen Stimmung. Damit sind die perfekten Bedingungen für einen Spaziergang am Strand, ein Picknick im Freien oder einfach einen entspannten Tag in einer der charmanten Straßen von Santanyí gegeben.

Temperaturspektrum des Tages Die Temperaturen variieren heute zwischen minimalen 17,82ºC und maximalen 22,11ºC. Der Morgen beginnt mit frischen 18,39ºC, wohingegen wir am Tag mit 22,04ºC ein wöhltuendes Mittagsklima erwarten können. Der Nachmittag kühlt sich auf 21,2ºC ab und die Nacht wird sich mit 18,47ºC um uns legen. Gefühlte Temperaturen in Santanyí Obwohl die Lufttemperaturen bereits einen wunderschönen Tag versprechen, wird das thermische Gefühl noch eine Spur angenehmer sein. Morgens wird es sich wie 18,37ºC anfühlen, während es am Tag 21,84ºC zu sein scheint. Der Nachmittag bleibt mit 20,99ºC ähnlich angenehm und die Nacht wird uns mit gefühlten 18,41ºC in den Schlaf wiegen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Santanyí Neben den idealen Temperaturen wird auch der atmosphärische Druck von 1023 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 59% für ein zauberhaftes Klima sorgen. Der Wind weht dabei aus Richtung 115º mit einer Geschwindigkeit von 5,34m/s und gelegentlichen Böen von 4,62m/s durch die Gassen von Santanyí. Die Wolkendecke beträgt lediglich 2%, und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 0% verschwindend gering. Vergessen Sie also nicht Ihre Sonnencreme, setzen Sie Ihren Hut auf und genießen Sie diesen perfekten Tag unter dem klaren Himmel von Santanyí auf Mallorca. Ein Wetter wie gemalt - wunderbar!