Wetter in Santa Ponsa, Mallorca für den 27. Mai 2025: Sonne pur!

Der heutige Wetterbericht für Santa Ponsa, auf der wunderschönen Insel Mallorca, verspricht einen Tag voller strahlendem Sonnenschein und klarer Sicht. Mit einem Himmel, der so klar wie polierte Kristalle ist und Temperaturen, die die Perfektion von sanften Frühlingstagen widerspiegeln, gibt es keinen besseren Ort, um den Tag im Freien zu genießen.

Temperaturen: Frühling in seiner ganzen Pracht

Wir beginnen mit den absoluten Temperaturen, die für den Tag erwartet werden. Der Morgen begrüßt uns mit einer komfortablen Temperatur von 19,01ºC, gefolgt von einem Anstieg auf 22,33ºC, während der heißeste Teil des Tages. Später, während des Nachmittags, kühlt sich die Temperatur auf 21,74ºC ab, bevor die Nacht mit einer gemütlichen Temperatur von 19,15ºC einfällt. Die minimal erwartete Temperatur beträgt 18,56ºC, wobei das Thermometer tagsüber einen Höchstwert von 22,84ºC erreichen kann.

Gefühlte Temperaturen: Fühlen Sie mit Mallorca

Das wahre Gefühl des Wetters kommt oft nicht allein von den Zahlen. Deshalb verlassen wir uns auch auf die gefühlten Temperaturen, um unser Wettererlebnis zu beschreiben. Am Morgen könnten Sie eine gefühlte Temperatur von 18,45ºC spüren, während die Tageshöchsttemperatur bei 22,21ºC liegen wird. Nachmittags wird das Thermometer eine gefühlte Temperatur von 21,67ºC anzeigen, und in der Nacht wird es sich so anfühlen, als ob es 19,21ºC wären.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Das ultimative Klima-Paket

Um das Bild des heutigen Wetters in Santa Ponsa zu vervollständigen, werfen wir einen Blick auf weitere wichtige Parameter. Der atmosphärische Druck wird stabil bei 1023 hPa bleiben, während die Luftfeuchtigkeit bei 61% liegt - das perfekte Gleichgewicht für einen angenehmen Tag. Der Wind, eine sanfte Brise von der See, wird mit einer Geschwindigkeit von 4,31m/s aus Richtung 177º wehen, mit Böen von bis zu 3,5m/s. Und es ist ein idealer Tag für alle, die Sonnenfreunde sind, denn die Wolkendecke bleibt bei 0% und die Wahrscheinlichkeit für Regen ist gleich Null.

Santa Ponsa lädt Sie also ein, diesen strahlenden Tag zu genießen. Egal ob Sie ans Meer oder einfach nur an die frische Luft wollen, das Wetter könnte nicht besser sein!