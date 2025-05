Strahlender Himmel und milde Temperaturen in Cala Rajada – Wetterbericht für den 27. Mai 2025

Ein herrlicher Tag erwartet uns hier in Cala Rajada, Mallorca. Mit einem klaren Himmel und milden Temperaturen verspricht der 27. Mai 2025 ein weiterer paradiesischer Tag im Mittelmeer zu werden. Von der Morgenröte bis zur Nacht, freuen wir uns auf ein Wetter, das so anziehend wie die atemberaubenden Buchten der Region ist.

Temperaturprognose

Die Höchstwerte des Tages liegen bei angenehmen 20,86 Grad Celsius, während die niedrigste gemessene Temperatur voraussichtlich bei milden 17,66 Grad Celsius liegen wird. Am Morgen erwarten wir Temperaturen um 18,9 Grad Celsius. Diese steigen auf ein Maximum von etwa 20,56 Grad Celsius am Tag, bevor sie auf 20,11 Grad Celsius am Nachmittag fallen. Bei Nacht kühlt es schließlich auf etwa 18,54 Grad Celsius ab. Ideal für all diejenigen, die bei kühlem Wetter die mallorquinische Nacht genießen möchten.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Aber wir alle wissen, das Wetter ist mehr als nur Zahlen auf einem Thermometer. Und der gefühlte Wert ist oft der ausschlaggebende Faktor dafür, ob wir das Haus verlassen oder nicht. Am Morgen fühlt sich die Luft bei 18,83 Grad Celsius angenehm warm an. Tagsüber wird die gefühlte Temperatur bei etwa 20,39 Grad Celsius liegen, während sie am Nachmittag auf 19,9 Grad Celsius sinkt. Die Nacht bringt eine leichte Abkühlung, mit einer gefühlten Temperatur von etwa 18,41 Grad Celsius.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Das Barometer zeigt einen Atmosphärendruck von 1023 hPa – stabil und für dieses Inselparadies typisch. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 66% können Sie eine gewisse Leichtigkeit beim Atmen spüren. Auf frischer Seeluft dürft ihr euch ebenso freuen, mit einer südöstlichen Windrichtung von 134 Grad auf unserem Kompass. Der Wind weht mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5,83 m/s und gelegentlichen Böen von bis zu 5,27 m/s.

Zusammenfassend könnte man sagen, dass uns ein strahlender, klarer Tag in Cala Rajada, Mallorca, erwartet. Mit geringer Regenwahrscheinlichkeit und einem blauen Himmel, der die Sonnenanbeter unter uns begeistern wird. Komme und genieße das prächtige Wetter, das Mallorca zu bieten hat!