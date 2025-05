Und plötzlich ist der Sommer da: Mallorca steuert langsam auf fast 35 Grad zu

Mallorca zeigt sich in dieser Woche von seiner allerbesten Seite – und das pünktlich zum Start in die Frühsommer-Saison. Wer derzeit Urlaub auf der Insel macht oder plant, in den kommenden Tagen anzureisen, darf sich freuen: Die Wetteraussichten könnten kaum besser sein.

Bereits am Montag strahlte die Sonne nahezu ununterbrochen vom Himmel. Mit angenehmen 27 Grad und einem sanften Meereswind lud der Tag zum Baden, Wandern oder einfach zum Genießen ein. Auch am Dienstag und Mittwoch bleibt es stabil. Die Temperaturen pendeln sich bei rund 26 bis 27 Grad ein, nachts kühlt es auf erfrischende 13 bis 14 Grad ab – ideale Bedingungen für einen Sundowner auf der Terrasse oder einen Spaziergang entlang der Promenaden. Richtig warm wird es zum Wochenende Zum Wochenende hin wird es noch wärmer: Das staatliche spanische Wetteramt Aemet prognostiziert für Donnerstag und Freitag Temperaturen bis zu 30, für Samstag und Sonntag sogar bis zu 33 Grad. Wolken? Fehlanzeige. Regen? Keine Spur. Dafür viel Sonne, klare Sichtverhältnisse und ein angenehm ruhiger Mittelmeerwind. Die Wassertemperaturen rund um die Balearen liegen aktuell bei etwa 22 Grad – perfekt für eine Abkühlung im türkisblauen Meer. Der UV-Index erreicht in der Mittagszeit Werte zwischen 7 und 8, Sonnenschutz ist also dringend angeraten. Fazit: Die Insel erlebt einen Frühsommer wie aus dem Bilderbuch. Wer also noch zögert, den Koffer zu packen – jetzt ist genau der richtige Moment.