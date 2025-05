Wetterprognose für Palma, 28. Mai 2025 – Mäßige Bewölkung und angenehme Temperaturen

Wenn Sie Ihre morgendlichen Aktivitäten für den 28. Mai 2025 in Palma, Mallorca planen, werfen Sie einen Blick auf unsere detallierte Wetterprognose. Lassen die Wolken Ihren Ausflug unbehelligt oder sollten Sie gleich den Schirm einpacken? Lasst uns tief in die atmosphärischen Mysterien tauchen.

Temperaturspanne des Tages

Wir erwarten einen Tag mit mäßiger Bewölkung, wobei die Temperaturen recht angenehm bleiben. Die minimale Temperatur für den Tag liegt bei 16,16ºC, während die maximale Temperatur den Höhepunkt bei 25,42ºC erreicht. Der Tag beginnt mit 16,58ºC am Morgen, steigt auf 25,34ºC zum Mittag an und kühlt auf 23,47ºC am Nachmittag ab. Für die Nachtstunden können wir mit einer Temperatur von 18,57ºC rechnen.

Gefühlte Temperaturen – Wie es sich wirklich anfühlt

Die tatsächlichen Temperaturen geben nur die halbe Geschichte wieder, denn unser Körper interpretiert die Temperatur oft etwas anders, abhängig von anderen atmosphärischen Bedingungen. Unser thermisches Gefühl wird morgens 16,3ºC sein, tagsüber steigt es leicht auf 25,18ºC an, nachmittags fällt es auf 23,28ºC und nachts erreicht es sanfte 18,47ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind – Der unsichtbare Tanz

Die weitere Wetterlandschaft wird von einem Atmosphärendruck von 1024 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 48% geprägt sein - relativ normale Bedingungen für diese Jahreszeit. Der Wind wird eine konstante Brise von 4,88m/s aus Richtung 228º bieten und gelegentlich in Böen von 3,85m/s auffrischen. Also, falls Sie eine Segeltour planen, könnte dies ein idealer Tag dafür sein! Abschließend können wir hinzufügen, dass der Himmel zu 27% bedeckt sein wird und die Regenwahrscheinlichkeit bei soliden 0% liegt. Insgesamt also ein angenehmer Tag mit mäßiger Bewölkung und optimalen Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Packen Sie Ihre Sonnencreme ein und genießen Sie den perfekten Frühlingstag auf unserer schönen Insel Mallorca.