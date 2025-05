Wetterbericht Sóller: Angenehme Temperaturen und kaum Wolken

Liebe Wetterbeobachter, das Wetter in Sóller zeigt sich von seiner besten Seite: Strahlend blauer Himmel, gemäßigte Temperaturen mit einem angenehmen Wind, welcher eine willkommene Abkühlung bietet. Ein perfekter Start in den Tag mit nur geringer Bewölkung und null Regenwahrscheinlichkeit.

Die Temperaturen in Sóller

Unser Thermometer meldet heute einen erfreulichen Temperaturbereich. Mit einer minimalen Temperatur von 16.45ºC und einem Maximum von 27.2ºC bietet der Tag eine erfrischende Morgenbrise und ausreichend Sonnenschein am Mittag. Über den Tag verteilt erwarten wir am Morgen wohlige 17.06ºC, am Mittag ein sommerliches 27ºC, am Nachmittag eine angenehme 25.64ºC und schließlich eine laue Nacht bei 19.26ºC.

Die gefühlten Temperaturen

Eine interessante Besonderheit des Wetters in Sóller ist die Diskrepanz zwischen der tatsächlichen und der gefühlten Temperatur. Heute Morgen fühlen sich die 17.06ºC eher wie 16.6ºC an. Am Tage erwarten wir, trotz der tatsächlichen 27ºC, ein thermisches Gefühl von gerade einmal 26.86ºC. Auch am Nachmittag nehmen wir die 25.64ºC eher wie 25.49ºC wahr. In der Nacht wird sich die Temperatur schließlich bei 19.17ºC einpendeln.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre über Sóller präsentiert heute einen stabilen Druck von 1023 hPa und eine bescheidene Luftfeuchtigkeit von 40%. Ein leichter Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 2.44m/s und Böen von 2.03m/s aus Richtung 269º. Die Wolkendecke beträgt lediglich 16%, sodass störenswerte Regenwolken ausgeschlossen sind.

Freuen Sie sich also auf einen Tag bester Wetterbedingungen in Sóller und genießen Sie die malerische natürliche Schönheit der Region unter dem strahlend blauen Himmel Mallorcas!