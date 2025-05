Ein sonniger Tag in Alcúdia: Wettervorhersage für den 28. Mai 2025

Heute blicken wir auf Alcúdia, die malerische Hafenstadt an der Nordküste Mallorcas, und orientieren uns nach oben. Der 28. Mai 2025 stellt uns vor einen Himmel mit nur wenigen Wolken. Mit einer minimalen Temperatur von 17,13°C und einer maximalen von 23,85°C zeigt sich das mallorquinische Frühlingswetter von seiner besten Seite.

Wie die Temperaturen sich gestalten

Wir erwarten einen sanften Start in den Morgen mit 18,1°C. Im Laufe des Tages klettert das Thermometer auf angenehme 23,23°C, bevor es am Nachmittag leicht auf 22,74°C absinkt. Und auch in der Nacht bleibt es mild: Hier werden noch 20,18°C erreicht. Ein idealer Tag also, um die Freuden Alcúdias unter freiem Himmel zu genießen.

Das Gefühl der Temperaturen

Nun, wie werden sich diese Temperaturen anfühlen? Frisch und lebendig würde ich sagen. Am Morgen herrscht eine gefühlte Temperatur von 17,9°C vor, die den Tag über auf 23,15°C ansteigt. Selbst am Nachmittag liegt sie noch bei komfortablen 22,58°C und kühlt in der Nacht auf 20,08°C ab. Alles in allem also ein erfrischender, angenehm warmer Tag.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Jetzt, zur Atmosphäre: Ein ruhiger Tag erwartet uns, mit einem atmosphärischen Druck von 1024 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 59%. Dieser stabilen Atmosphäre ist es zu verdanken, dass die Wahrscheinlichkeit für Regen bei 0 liegt. Zudem weht ein zarter Wind mit einer Geschwindigkeit von 3,95m/s in Richtung 28°, mit Böen von bis zu 3,61 m/s. Eine gute Nachricht also für alle, die diesen Tag in Alcúdia verbringen werden: Sonne, eine leichte Brise und angenehme Temperaturen machen den 28. Mai 2025 zum perfekten Tag, um die Schönheit dieser mallorquinischen Hafenstadt zu erleben.