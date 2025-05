Wetterupdate für Cala Millor: Ein Hauch von Sommerparadies lädt ein!

Liebe Wetterbeobachter, die heutige Wettervorhersage für das Mallorquinische Paradies - Cala Millor, lässt insgeheim Vorfreude auf den bevorstehenden Sommer aufkommen. Mit dem Versprechen von milden Temperaturen und einer angenehmen Brise ist es der ideale Tag, um die wunderschönen Strände des Ortes genauer unter die Lupe zu nehmen oder einen entspannten Stadtbummel zu wagen. Ja, das heutige Wetter greift schonmal voraus auf den Sommer und schreit förmlich nach einem Ausflug ins Freie.

Temperaturen: Die Milde des Frühling mit einem Hauch von Sommer

Die Temperaturen in Cala Millor nehmen heute wahrlich eine beneidenswerte Form an. Mit einem sanften Start in den Tag bei erwarteten 16,78°C am Morgen, steigen die Temperaturen allmählich auf 21,63°C am Tag und erreichen ihren Höhepunkt bei 21,94°C am Nachmittag. Selbst in der Nacht bleibt es gemütlich und mild bei erwarteten 19,5°C.

Gefühlte Temperaturen: Die Sinne im Wetterglück

Nicht zu vergessen sind natürlich die gefühlten Temperaturen, jene Zahlen, die unser Körper und Wohlgefühl wahrhaftig definieren. Dabei wird uns sowohl der Morgen mit angenehmen 16,37°C als auch der Tag mit 21,47°C kaum ins Schwitzen bringen. Der Nachmittag bleibt angenehm mit 21,81°C gefühlter Temperatur und die Nacht lässt uns mit milden 19,26°C in angenehme Träume schweifen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Das perfekte Trio

Ein genauerer Blick auf die ergänzenden Wettermerkmale zeigt einen Atmosphärendruck von 1024 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 62%. Ein ideales Gleichgewicht, das jene beruhigende Frühlingsfrische mit sich bringt, die wir so schätzen. Zudem rundet der heute Nordostwind, der mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 2,99 m/s und Böen bis zu 3,64 m/s weht, das perfekte Wetterdrehbuch für Cala Millor ab. Mit einer nur geringen Regenwahrscheinlichkeit von 0% und einer Wolkendecke von 23% steht einem sonnigen Tag nichts im Wege. Viel Vergnügen!