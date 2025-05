Vorhersage für das Wetter in Port d'Andratx am 28. Mai 2025

Ändern Sie Ihre Sonnenhut und flippen Sie aus, denn das Wetter in der malerischen Hafenstadt Port d'Andratx bleibt auch heute, am 28. Mai 2025, sehr mild und sonnig. Der Tag beginnt mit ein paar Wolken, doch der wolkenverhangene Himmel sollte kein Anlass zur Sorge sein, da die prognostizierte Regenwahrscheinlichkeit bei 0 liegt.

Die erwarteten Temperaturen des Tages

Die Durchschnittstemperaturen liegen heute zwischen 17,46ºC und 22,7ºC. Am Morgen kann man eine Temperatur von etwa 19,29ºC erwarten. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen auf etwa 22,17ºC an und erreichen ihren Höhepunkt am Nachmittag mit rund 22,57ºC. In der Nacht können wir mit Temperaturen um die 20,79ºC rechnen.

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Wir alle wissen, dass die tatsächliche Temperatur nicht immer unserem Empfinden entspricht. Unsere Haut wird heute Morgen eine Temperatur von etwa 19,29ºC empfinden. Tagsüber werden wir eine gefühlte Temperatur von etwa 22,06ºC erleben und am Nachmittag steigt diese auf 22,55ºC. In der Nacht werden Sie eine Temperatur von etwa 20,83ºC empfinden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre zeigt uns einen Druck von 1024 hPa bei einer Luftfeuchtigkeit von 62%. Da diese Werte relativ moderat sind, sollten sie kaum spürbare Auswirkungen haben. Der auf Sie zukommende Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3,61 m/s aus 191º - machen Sie Ihr Segel bereit. Es können jedoch Böen von bis zu 3,85 m/s erwartet werden. Ansonsten bleibt der Himmel mit einer Wolkendecke von etwa 19% eher klar.

Genießen Sie den Tag in dieser wunderschönen Region Mallorcas, der Hafen von Andratx erwartet Sie mit perfektem Wetter!