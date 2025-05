Wettervorhersage Santanyí: Mäßig bewölkt und angenehme Temperaturen für den 28. Mai, 2025

Zum Star des Mittelmeers, der malerischen Stadt Santanyí auf Mallorca, erwartet uns am 28. Mai 2025 ein frischer Tag mit mäßiger Bewölkung. Die charmante Kleinstadt wird sich in gemäßigten Temperaturen präsentieren, die eine angenehme Atmosphäre trotz der Bewölkung versprechen. Dieses angenehme Wetter ermöglicht es uns, den Tag im Freien zu genießen und das herrliche Umfeld dieser zauberhaften Mittelmeerstadt zu erkunden.

Die Temperaturen des Tages

Die Temperaturen in Santanyí lassen auf einen idealen Tag zum Spazierengehen oder Radfahren hinweisen. Mit einer minimalen Temperatur von 16.47ºC und einer maximalen von 24.25ºC zeigt sich der Tag ausgewogen. Morgenfrüh werden uns angenehme 17.35ºC erwarten, während wir uns mittags auf laue 24.22ºC freuen können. Der Nachmittag kühlt sich auf erfrischende 23.15ºC ab und die Nacht bringt uns beruhigende 19.53ºC.

Das thermische Gefühl

Das Wetter ist nicht nur eine Frage der Zahlen, sondern vor allem des Gefühls. Und das thermische Gefühl zeigt uns, wie sich die Temperaturen tatsächlich anfühlen. Morgens erleben wir eine gefühlte Temperatur von 17.12ºC, tagsüber angenehme 23.92ºC, nachmittags 22.96ºC und in der Nacht eine erfrischende 19.31ºC. Ein perfekter Tag, um die Vielfalt von Santanyí zu genießen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Mit einem Atmosphärendruck von 1024 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 47% werden die Bedingungen eher trocken sein. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 4.42m/s aus Richtung 185º und Böen bis zu 3.49m/s erfrischen den Tag. Mit einer Wolkendecke von 32% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% wird uns der Tag gute Aussichten offenbaren.

Verehrte Bürgerinnen und Bürger, packen Sie Ihre Sonnenbrillen und genießen Sie die milden Temperaturen. Santanyí ist der perfekte Ort, um das Mittelmeerwetter in all seiner Pracht zu schätzen. Ein Tag in Santanyí, trotz mäßiger Bewölkung, verspricht uns eine unvergessliche Erfahrung auf Mallorca.