Detaillierte Wettervorhersage für Santa Ponsa am 28. Mai 2025

Willkommen zu unserer umfassenden Wetterprognose für Santa Ponsa, eine der beliebtesten Destinationen auf der wunderschönen Insel Mallorca. Für den 28. Mai 2025, weist unsere neueste Vorhersage einen mäßig bewölkten Tag aus, ideal für diejenigen, die sich auf eine Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten vorbereiten. Mit einer minimalen Temperatur von 16.67ºC und einer maximalen Temperatur von 24.15ºC, erwartet uns ein beneidenswert mildes Klima.

Abschnitt über die Temperaturen

Speziell konzentrieren wir uns auf die voraussichtlichen Tageszeittemperaturen. Der Morgen beginnt mit einer angenehmen 17.87ºC, ideal für einen Spaziergang am Strand oder eine Erkundungstour in der Stadt. Am Tag steigt die Temperatur leicht auf etwa 23.81ºC, perfekt für ein Picknick oder eine Radtour. Der Nachmittag hält mit 23.02ºC ein warmes, aber wohl temperiertes Klima bereit. Kommen wir zur Nachtzeit, sinkt die Temperatur auf eine milde 19.7ºC ab.

Abschnitt über die gefühlten Temperaturen

Indes sind die vorhergesagten gefühlten Temperaturen ebenso wichtig und lesen sich wie folgt: Morgens können wir eine gefühlte Temperatur von 17.78ºC erwarten, während die Tageszeit mit einer gefühlten Temperatur von rund 23.66ºC aufwartet. Der Nachmittag präsentiert sich gemäß der Vorhersage mit einer gefühlten Temperatur von etwa 22.92ºC. Schließlich zeigt die Nacht eine gefühlte Temperatur von etwa 19.66ºC auf.

Abschnitt über Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen sind ebenso ein Schlüsselaspekt unserer Prognose. Der erwartete atmosphärische Druck für diesen Tag beträgt 1024 hPa. Die Luftfeuchtigkeit wird bei etwa 54% liegen, was ein angenehm trockenes Klima suggeriert. Bezüglich des Windes wird es ein leichter Tag sein. Wir erwarten eine durchschnittliche Windgeschwindigkeit von 4.13m/s aus Richtung 246º, mit Böen von bis zu 3.32m/s. Die Wolkendecke wird etwa 26% betragen. Im Hinblick auf die Regenwahrscheinlichkeit, dürfen wir uns auf einen trockenen Tag freuen, da die Vorhersage eine Regenwahrscheinlichkeit von 0% aufweist.

Wir wünschen Ihnen einen schönen und angenehmen Aufenthalt in Santa Ponsa, Mallorca.