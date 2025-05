Wettervorhersage für Cala Rajada, 28. Mai 2025: Ein Tag unter leichten Wolken

Liebe Leserinnen und Leser, wir begrüßen Sie zu unserer täglichen Wettervorhersage. Heute konzentrieren wir uns auf das prächtige Cala Rajada auf unserer geliebten Insel Mallorca. Am 28. Mai 2025 erwartet uns ein Tag mit einigen Wolken, aber in überwiegend sonnigem und stabilem Wetter.

Moderate Temperaturen kennzeichnen den Tag

Freuen Sie sich auf ein angenehmes Klima, das durch moderate Temperaturen den Tag über gekennzeichnet ist. Mit einer minimalen Temperatur von 16.65ºC und einer maximalen von 21.51ºC, wird der Tag vermutlich recht mild. In den frühen Morgenstunden können wir mit 17.46ºC rechnen, die sich am Tag auf 20.73ºC steigern. Der Nachmittag könnte mit 21.45°C der wärmste Teil des Tages sein, während die Nacht wieder runter auf 20.3°C kühlt.

Gefühlte Temperaturen bleiben angenehm

Wir Meteorologen nehmen auch die gefühlte Temperatur in Betracht, die den subjektiven Temperatureindruck eines Menschen wiedergibt. Für den Morgen wird ein thermisches Gefühl von 17.12ºC erwartet, tagsüber leicht steigend auf 20.69ºC und am Nachmittag auf 21.37ºC. In der Nacht sollten wir uns anfühlen, als ob es 20.19ºC wären.

Stabile atmosphärische Bedingungen und leichte Brise

Des Weiteren präsentieren wir Ihnen die wichtigsten atmosphärischen Bedingungen. Mit einem Druck von 1024 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 70% ist das Wetter stabil und angenehm. Der Wind schläft nicht, mit einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 3.63m/s in Richtung 5º und Böen, die bis zu 4.13m/s erreichen können. Zum Schluss lässt sich sagen, dass wir trotz einer Wolkendecke von 23% eine Regenwahrscheinlichkeit von 0% haben. Es wird also ein trockener Tag mit leichtem Wolkenflug sein. Genießen Sie das schöne Wetter in Cala Rajada. Bis zur nächsten Vorhersage, wünschen wir Ihnen einen angenehmen Tag!