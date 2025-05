Blendender Himmel und angenehme Temperaturen: Eine Wetterprognose für Palma

Die mallorquinische Hauptstadt Palma kommt in den Genuss von klarem Himmel und angenehmen Temperaturen, die den Tag zu einem perfekten Frühlingstag machen. Heute ist ein idealer Tag, um die mediterrane Sonne zu genießen, während wir durch die charmanten Straßen unserer schönen Stadt schlendern. Die Prognose kündigt keine Regen oder Störungen an, was dazu beiträgt, den Tag noch angenehmer zu gestalten.

Temperaturen durch den Tag Die Thermometer schwanken zwischen einem Minimum von 18.16ºC und einem Maximum von 26.17ºC. Mit der ersten Morgendämmerung erwarten wir eine angenehme 18.96ºC, die im Laufe des Tages auf 26.1ºC ansteigen. Der Abend wird mit einer erfrischenden Temperatur von 24.66ºC und einer nächtlichen Temperatur von 19.84ºC erwartet. Eine wirklich erfreuliche Wärmeverteilung, die es uns ermöglicht, den Tag in vollen Zügen zu genießen. Gefühlte Temperaturen Die wahrgenommene Temperatur folgt einer ähnlichen Schwankung wie die tatsächliche Temperatur. Am Morgen werden wir uns bei 18.61ºC warm fühlen, während wir uns am Tag über eine maximale gefühlte Temperatur von 26.1ºC freuen können. Das Thermometer wird am Nachmittag 24.43ºC anzeigen und in der Nacht auf 19.66ºC sinken. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Luftdruck beträgt heute solide 1023 hPa, was zu einer trockenen Atmosphäre mit nur 43% Luftfeuchtigkeit führt - eine perfekte Kombination für einen Tag im Freien. Der Wind wird erfrischend milde 4.65m/s aus Richtung 223º wehen. Böen von 4.42m/s werden die Hitze des Tages mildern. Trotz der beruhigenden Brise wird die Wolkendecke uns nicht stören - sie beträgt genau 0%. Genießen Sie den klaren, blauen Himmel über Palma und die nullprozentige Regenwahrscheinlichkeit.