Sónniger Tag in Sóller erwartet - 29. Mai 2025

Der wunderschöne Ort Sóller auf Mallorca präsentiert sich am 29. Mai 2025 von seiner besten Seite: Mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen lädt die malerische Umgebung zu vielfältigen Aktivitäten ein. Der Tag verspricht, ein wahres Wetter-Spektakel mit idealen Bedingungen für Einheimische und Besucher zu werden.

Temperaturen zwischen 18.91ºC und 27.8ºC

Die Mindesttemperatur von 18.91ºC wird uns in den frühen Morgenstunden begegnen. Doch keine Sorge, liebe Frühaufsteher, mit dem Sonnenaufgang steigen auch die Temperaturen. So erfreuen wir uns bereits am Vormittag an einer Temperatur von 19.7ºC. Den Höhepunkt erreichen wir mit einer angenehmen maximalen Temperatur von 27.8ºC am Tag. Im Laufe des Nachmittags kühlt es dann auf 25.51ºC ab, bevor wir den Abend und die Nacht mit 20.33ºC beschließen.

Gefühlt ähnliche Temperaturen

Trotz der gemessenen Werte, ist das gefühlte Wetter oft eine ganz andere Geschichte. Doch heute zeigt sich, dass gemessene und gefühlte Temperaturen eng beieinander liegen. Morgens fühlen wir eine Temperatur von 19.32ºC, tagsüber steigt das Thermometer gefühlt auf 27.22ºC, um am Nachmittag auf 25.34ºC zu sinken. Mit Eintritt der Dämmerung fühlt es sich dann an wie ein angenehmes 20.19ºC.

1023 hPa Luftdruck, 41% Luftfeuchtigkeit und leichte Brise

Zum optimalen Wetterbild gesellen sich ein stabiler Atmosphärendruck von 1023 hPa und eine angenehme Luftfeuchtigkeitsrate von 41%. Für eine sanfte Brise sorgt ein leichter Wind, der mit 2.47m/s aus der Richtung 266º weht und in Böen bis zu 3.14m/s erreicht. Bei klarem Himmel, 0% Bewölkung und 0% Regenwahrscheinlichkeit lässt es sich hervorragend Abschalten und die natürliche Schönheit Sóllers genießen.