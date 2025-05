Prachtvolles Wetter im malerischen Alcúdia auf Mallorca erwartet

Die schmucke Gemeinde Alcúdia auf der sonnenverwöhnten Insel Mallorca bekommt erneut die Gunst der Wetterverhältnisse zuteil. Heute erwarten wir einen klaren Himmel, anmutige Temperaturen und eine perfekte Brise, die die herrlichen Landschaften dieser mallorquinischen Perle vervollständigen wird. Eine ausgezeichnete Gelegenheit, um sich in den Sand zu setzen, die Sonne zu genießen und das qualitative Freizeitangebot der Region zu entdecken.

Temporäre Temperaturen

Die Temperaturen erweisen sich als geradezu einladend. Mit einer minimalen Temperatur von 19.52ºC und einer maximalen von 24.91ºC, wird man das Gefühl haben, sich in einem natürlichen Wellness-Center aufzuhalten. Der frühe Morgen beginnt mit erfrischenden 19.91ºC, steigt während des Tages leicht auf wohlige 24.46ºC und kühlt sich abends auf angenehme 20.75ºC ab. Perfektes Wetter um die Vielfältigkeit dieser mediterranen Gemeinde zu erleben.

Gefühlte Temperaturen

Die thermischen Empfindungen halten sich ebenfalls in einem Bereich, der sowohl der Entspannung als auch der aktiven Betätigung gerecht wird. Morgens spüren wir 19.71ºC, tagsüber gute 24.42ºC, während des milden Nachmittags 24.32ºC und in der sternenklaren Nacht 20.66ºC. Kurzum, ein optimal temperierter Genusstag in Alcúdia.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was den atmosphärischen Druck und die Luftfeuchtigkeit angeht, erwartet uns eine hohe Stabilität und angenehme Werte. Ein Druck von 1023 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von gerade mal 56%, macht das Wetter angenehm erträglich, ohne das Gefühl einer drückenden Schwüle. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 3.76m/s aus einer optimalen Richtung von 35º wehen. Die Böen belaufen sich dabei auf eine leichte Brise von 2.3m/s.

Alles in allem ein sonniger Tag unter wolkenlosem Himmel und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% in Alcúdia. Eine bezaubernde Kombination, die keine Wünsche offen lässt und Sie dazu einlädt, das "echte" Mallorca, fernab von Bettenburgen und Ballermann, kennenzulernen.