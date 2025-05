Genießen Sie einen strahlenden Tag in Cala Millor am 29. Mai 2025

Die malerische Stadt Cala Millor auf der idyllischen Insel Mallorca wartet am 29. Mai 2025 mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen auf. Dies ist die ideale Wetterbedingung für jeden, der einen entspannten Tag am Strand verbringen oder die natürliche Schönheit dieser charmanten Mittelmeerstadt erkunden möchte. Der Tag wird geprägt sein von Sonnenschein, leichten Wind und einer geringen Luftfeuchtigkeit, was perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten schafft.

Temperaturen für jeden Geschmack

Sie können sich auf eine angenehme, kühlere Starttemperatur von 18.85ºC in den frühen Morgenstunden freuen. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf einen Höchstwert von 23.68ºC. Die durchschnittlichen Temperaturen sind am Morgen 19.17ºC, tagsüber 22.65ºC, am Nachmittag 23.61ºC und in der Nacht 20.4ºC. Diese gemäßigten Temperaturen sorgen für ein ideales Klima, egal ob Sie eine Wanderung planen oder einfach nur am Strand entspannen möchten.

Gefühlte Temperaturen, die das Herz erwärmen

Das Wetter in Cala Millor ist aufgrund des milden Küstenklimas nicht nur angenehm, sondern fühlt sich auch so an. Die gefühlten Temperaturen sind morgens 18.94ºC, tagsüber 22.54ºC, nachmittags 23.46ºC und nachts 20.27ºC. Diese Werte stellen sicher, dass Sie sich den ganzen Tag über wohl und komfortabel fühlen, unabhängig von Ihren geplanten Aktivitäten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - das perfekte Trio

Der 29. Mai 2025 zeichnet sich durch einen stabilen atmosphärischen Druck von 1023 hPa aus. Zudem herrscht eine moderate Luftfeuchtigkeit von 60%. Dies führt zu einem erfrischenden und angenehmen Klima. Der Wind weht mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 3.48m/s und wird zeitweise Böen von bis zu 4.53m/s erreichen, wobei die vorherrschende Windrichtung 158º sein wird. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% und keiner Wolkendecke ist ein sonnenverwöhnter Tag garantiert.