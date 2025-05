Das Wetter in Port d'Andratx am 29. Mai 2025: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen

Ein strahlend blauer Tag erwartet die Bewohner und Besucher von Port d'Andratx, einer Idylle an der Südwestküste von Mallorca. Mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die auf bis zu 23,58 Grad Celsius klettern, verspricht der 29. Mai 2025 ein Tag zu werden, an dem sich die Schönheit dieses malerischen Hafens voll entfalten kann. Der Tag beginnt mit erfrischenden 20,68 Grad Celsius am Morgen und erreicht am Nachmittag seinen Höhepunkt mit 23,56 Grad Celsius. Lassen Sie uns gemeinsam einen genaueren Blick auf das Wetter werfen.

Temperaturverlauf am 29. Mai Während die Mindesttemperatur am 29. Mai äußerst moderate 19,99 Grad Celsius beträgt, erwartet uns am Tag eine maximale Temperatur von angenehmen 23,58 Grad Celsius. Der morgendliche Beginn mit 20,68 Grad Celsius macht Platz für eine leichte Erwärmung bis hin zu 23,06 Grad Celsius tagsüber. Am Nachmittag kelettern die Temperaturen sogar noch etwas höher und erreichen 23,56 Grad Celsius. Die Nacht kühlt sich anschließend auf erfrischende 21,94 Grad Celsius ab. Gefühlte Temperaturen durch den Tag Das Thermometer allein gibt nicht immer Aufschluss darüber, wie wir das Wetter tatsächlich wahrnehmen. Am Morgen können Sie eine gefühlte Temperatur von 20,58 Grad Celsius erwarten. Tagsüber wird diese mit 22,94 Grad Celsius etwas höher liegen. Der Nachmittag erwartet uns mit ähnlichen Werten, genauer gesagt, mit einer gefühlten Temperatur von 23,59 Grad Celsius. Nachts kühlt sich das Thermometer etwas ab, die gefühlte Temperatur bleibt jedoch weiterhin bei behaglichen 21,94 Grad Celsius. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind am 29. Mai Aber das Wetter ist mehr als nur Temperatur. Der Atmosphärendruck wird sich am 29. Mai auf 1023 hPa belaufen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 58 Prozent, was verhältnismäßig niedrig ist und daher für ein angenehmes Klima sorgen wird. Der Wind wird mit 3,41 m/s aus Richtung 206° wehen und kann Böen von bis zu 3,77 m/s erreichen. Und keine Sorge vor Regen: Der Himmel bleibt klar, die Wolkendecke beträgt 0 Prozent und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0 Prozent. Wie es scheint, wird der 29. Mai 2025 in Port d'Andratx ein perfekter Tag für Outdoor-Aktivitäten!