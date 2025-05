Sonniges Wetter in Santanyí am 29. Mai 2025

Die Wettervorhersage für Santanyí am 29. Mai 2025 verspricht einen klaren Himmel mit milden Temperaturen und einem angenehmen, leichten Wind. Für diejenigen, die planen, den Tag im Freien zu verbringen, wird es eine perfekte Gelegenheit sein, die unvergleichliche Schönheit von Santanyí zu genießen.

Spanne der Tagestemperaturen

Die Temperatur wird im Laufe des Tages zwischen 18,79°C und 25,4°C schwanken, was Vergnügen für alle erbringt, die das gemäßigte Klima von Santanyí bevorzugen. Die morgendliche Frische wird durch eine angenehme Temperatur von 19,18°C repräsentiert sein. Sobald der Tag fortschreitet, wird die Temperatur auf ihren Höhepunkt von 25,4°C ansteigen und den Nachmittag mit einer milden Temperatur von 24,27°C abschließen. In der Nacht wird sich die Temperatur auf 20,57°C abkühlen.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl die tatsächlichen Temperaturen wichtig sind, ist das thermische Gefühl oft der aussagekräftigere Indikator für das Wohlbefinden im Freien. Morgens werden die Einwohner von Santanyí ein thermisches Gefühl von 18,85°C erleben. Am Tag erhöht sich das thermische Gefühl auf 25,17°C, während es sich am Nachmittag auf 24,03°C abkühlt. Nachts wird es auf 20,35°C sinken.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Außerdem wird der atmosphärische Druck stabil bei 1023 hPa bleiben, was allgemein als ein Indikator für gutes Wetter angesehen wird. Die Luftfeuchtigkeit wird 45% betragen, was ein ausgewogenes Maß an Feuchtigkeit für das Wohlbefinden der Menschen und der Vegetation bedeutet. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5,23 m/s aus Richtung 213° wehen, mit Böen, die Geschwindigkeiten von bis zu 4,76 m/s erreichen. Die Wolkendecke beträgt 0%, was auf einen klaren Himmel hinweist, und die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt 0, was dazu beiträgt, den Tag trocken und angenehm zu halten.