Wettervorhersage für Santa Ponsa am 29. Mai 2025

Die malerische Küstenstadt Santa Ponsa auf Mallorca erwartet am 29. Mai 2025 einen Tag klarer Himmel. Mit einer angenehmen Temperaturspanne, die von einer Mindesttemperatur von 19.28ºC bis zu einer höchsttemperatur von 24.79ºC reicht, sind dies ideale Bedingungen für alle, die die frische Meeresbrise und den warmen mallorquinischen Sonnenschein auskosten wollen. Diese Temperaturschwankungen, zugleich mit einem atmosphärischen Druck von 1023 hPa, lassen auf einen trockenen und windigen Tag schließen. Mit einer fast nicht vorhandenen Wolkendecke von 0% und einer ebenso niedrigen Regenwahrscheinlichkeit von 0% steht den Bewohnern und Besuchern von Santa Ponsa ein strahlender sonniger Tag bevor.

Genaue Temperaturen

Der Tag beginnt mit einer komfortablen Morgen-Temperatur von 19.64ºC. Wie das Thermometer steigt, erreicht die Temperatur am Tag ihr Maximum bei 24.6ºC. Am Nachmittag wird es etwas kühler mit einer prognostizierten Temperatur von 24.31ºC, bevor die Nacht mit einer milden Temperatur von 20.96ºC hereinbricht.

Gefühlte Temperaturen

Das Wetter fühlt sich etwas anders an, mit dem gefühlten Wert morgens bei 19.44ºC. Am Tag erwärmt sich das Thermometer auf 24.4ºC, während es am Nachmittag auf 24.21ºC abfällt. Nachts ist es mit 20.86ºC relativ frisch.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Mit einem moderaten Atmosphärendruck von 1023 hPa und einer niedrigen Luftfeuchtigkeitsrate von 49% erwartet uns ein trockener und angenehm luftiger Tag. Der Wind wird mit einer gemäßigten Geschwindigkeit von 4.01m/s aus Richtung 223º wehen, mit Böen von 3.64m/s.

Alles in allem, mit dem klaren Himmel, milden Temperaturen und einer erfrischenden Brise, verspricht der kommende 29. Mai in Santa Ponsa einen perfekten Tag zu werden - ideal geeignet, um die wunderbare mediterrane Landschaft zu erkunden oder sich einfach am Strand zu entspannen.