Wetterprognose für Cala Rajada, 29. Mai 2025: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen

Der heutige Tag in Cala Rajada, eine der schönsten Küstenorte auf Mallorca, präsentiert sich mit einem strahlend klaren Himmel und angenehmen, milden Temperaturen, ideal für jegliche Art von Outdoor-Aktivitäten. Mit minimalen Temperaturen um 19,51ºC und maximalen bis zu 23,31ºC, können wir uns auf einen Tag voller Sonnenschein und frischer Meeresbrise freuen.

Temperaturen im Detail

Am Morgen erwarten uns frische 19,74ºC, die sich hervorragend für einen frühen Strandspaziergang eignen. Im Tagesverlauf steigt das Thermometer auf angenehme 21,62ºC an und erreicht am Nachmittag seinen Höchststand bei 23,31ºC. Für die Nacht ist ein leichter Rückgang auf 20,94ºC vorausgesagt, was für eine erholsame Nachtruhe sorgt.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen unterscheiden sich nur minimal von den tatsächlichen Werten. Am Morgen fühlt es sich an wie 19,65ºC, während des Tages wie 21,59ºC, am Nachmittag wie 23,26ºC und in der Nacht wie 20,92ºC. Dies sorgt für ein konstant wohliges Wettergefühl.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Wetterbedingungen werden durch einen Atmosphärendruck von 1023 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 67% gekennzeichnet. Der Wind weht mit 2,77m/s aus Richtung 60º und Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 4,09m/s erreichen. Trotz der geringen Windgeschwindigkeit ist Vorsicht bei Wassersportaktivitäten geboten. Die Wolkendecke beträgt 0%, und die Regenwahrscheinlichkeit ist ebenfalls 0%. Es ist also ein strahlend sonniger Tag in Cala Rajada vorhergesagt.