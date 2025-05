Sonnenverwöhnter Tag in Palma am 30. Mai 2025

Ein strahlend klarer Himmel über Palma weist uns heute auf einen anderen postkartentauglichen Tag auf dieser schönen Mittelmeerinsel hin. Der Tag beginnt und endet mit angenehmen Temperaturen, ideal für alle, die die frische Meeresbrise genießen möchten. Mit fast garantiertem Sonnenschein und keiner Regenwahrscheinlichkeit wird der Tag an der Küste ein wahrer Genuss.

Spanne der Temperatur

Die Tageswerte zeigen ein Minimum von 19.77ºC in den kühlen Morgenstunden und erreichen gegen Mittag ihren Höhepunkt mit 27.81ºC. Die Temperaturen sinken am Nachmittag auf angenehme 25.41ºC ab und kühlen in der Nacht zuletzt auf 21.45ºC ab.

Gefühlt wie Temperatur

Obwohl die Temperaturen etwas schwanken, bleibt das gefühlte Wetter ziemlich konstant. Morgens fühlt es sich leicht kühler an bei 19.95ºC, steigt dann aber auf ein Tageshoch von 27.16ºC. Am Nachmittag ist mit 25.21ºC zu rechnen, bevor es in der Nacht auf ein gefühlt mildes 21.24ºC abkühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck bleibt mit einem Durchschnittswert von 1021 hPa stabil. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich mit einem Prozentsatz von 38% eher im unteren Bereich. Was den Wind betrifft, so bläst er mit einer Geschwindigkeit von etwa 3.93m/s aus Richtung 215º und wir könnten sogar mit Böen von bis zu 2.97m/s rechnen. Die Wolkendecke bleibt bei 0% und es besteht keinerlei Aussicht auf einen Regenschauer.

Abschließend lässt sich sagen, dass der heutige Tag in Palma sonnenverwöhnt und angenehm wird, ein typisches Wetter von Mallorca, das sowohl Einheimische als auch Besucher gleichermaßen genießen können.