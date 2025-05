Prächtiges Wetter für Sóller am 30. Mai 2025: Erfrischender Himmel und angenehme Temperaturen

Willkommen zu unserer täglichen Wettervorhersage für die malerische Stadt Sóller auf unserer geliebten Insel Mallorca. Heute, am 30. Mai 2025, erwarten uns in Sóller ein klarer Himmel und angenehme Temperaturen - der perfekte Tag, um die Vielfalt und Schönheit dieser bezaubernden Stadt zu genießen.

Temperaturspektrum des Tages

Die Temperatur heute wird ein wahres Freudenfest für alle Liebhaber von mildem und warmem Klima sein. Die minimale Temperatur wird 20.1ºC betragen, während die Quecksilbersäule auf ein Maximum von 29.6ºC ansteigen wird. Der Morgen wird mit erwarteten 21ºC großzügig beginnen, steigt am Tag auf 28.97ºC, kühlt am Nachmittag auf 27.39ºC ab, und in der Nacht können wir eine Abkühlung auf 21.71ºC erwarten.

Gefühlte Temperaturen

Es wird nicht nur auf dem Thermometer, sondern auch auf unserer Haut angenehm sein. Das thermische Gefühl nimmt uns auf eine sanfte Reise mit - morgens werden wir die milden 20.49ºC spüren, tagsüber steigt es auf 28.32ºC, während der Nachmittag uns mit 27.33ºC verwöhnt. Und schließlich wird uns die Nacht mit einem angenehmen Gefühl von 21.61ºC einhüllen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Und wir dürfen die anderen wichtigen Indikatoren der heutigen Wetterlage nicht vergessen. Der atmosphärische Druck wird bei stabilem 1021 hPa liegen, und die Luftfeuchtigkeit wird sich auf einem komfortablen Niveau von 37% bewegen. Der Wind wird leise wehen mit 2.13m/s aus einer Richtung von 290º und Böen von kräftigem 1.76m/s. Die Wolkendecke wird bei 0% liegen, was bedeutet, dass wir einen ungehinderten Blick auf den leuchtend blauen Himmel haben werden. Und die gute Nachricht für alle, die trockenes Wetter bevorzugen - die Wahrscheinlichkeit für Regen ist heute absolut null.

Bis morgen, Sóller, genießen Sie das herrliche Wetter und vergessen Sie nicht, Sonnencreme aufzutragen!