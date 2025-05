Stahlblauer Himmel und angenehme Temperaturen dominieren das Wetter in Alcúdia am 30. Mai

Das verträumte Städtchen Alcúdia auf der Sonneninsel Mallorca ist bekannt für sein mildes Klima und malerisches Küstenflair. Doch wie wird das Wetter am 30. Mai in diesem Jahr speziell in Alcúdia erwartet? Befreiten Resümee des Tages: Die Einwohner und Besucher dürfen sich auf einen strahlend blauen Himmel, laue Temperaturen und sanften Wind freuen. Ein perfekter Tag, um die Schönheit Alcúdias in vollen Zügen zu genießen.

Temperaturen: Tag und Nacht angenehm mild

Die Temperaturspanne fällt besonders angenehm aus am 30. Mai in Alcúdia. Die erwartete minimale Temperatur liegt bei sanften 21.04°C, die maximale Tagestemperatur wird auf erfrischende 26.15°C berechnet. Bereits der Morgen startet mit komfortablen 21.05°C, mittags steigt das Thermometer auf 25.86°C und am Nachmittag senkt es sich leicht auf 24.91°C. Die Nachttemperaturen werden ebenfalls mild bei 22.28°C liegen.

Gefühlte Temperaturen: Entspannte Wärme den ganzen Tag über

Das thermische Empfinden, das ebenfalls ein wichtiger Indikator für das tatsächliche Wettererlebnis ist, gestaltet sich ebenso angenehm. Morgens nimmt man die Temperatur leicht kühler wahr mit 20.91°C, im Tagesverlauf steigt das gefühlte Thermometer auf 25.86°C. Am Nachmittag wird es mit 24.92°C unmerklich kühler und die Nacht fühlt sich komfortabel warm an bei erwarteten 22.23°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Sanfte Brise bei klarer Luft

Die Wetterdaten liefern uns weitere Details. Der atmosphärische Druck beträgt angenehme 1020 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei überschaubaren 52%. Genug also, um die besten Voraussetzungen für einen Spaziergang zu haben! Ein sanfter Wind von 5.3 m/s weht aus 26 Grad-Richtung und sorgt für eine angenehme Brise. Böen sind mit 3.85 m/s zu erwarten. Der Himmel bleibt ungetrübt - die Wolkendecke beträgt 0% und die Regenwahrscheinlichkeit ist ebenfalls null. Ein perfekter Tag in Alcúdia!

Kurz gesagt, das Wetter in Alcúdia am 30. Mai verspricht einen Tag voller sonniger Freude. Packen Sie also Ihre Sonnencreme ein, ziehen Sie Ihre besten Strandklamotten an und genießen Sie den Tag in vollen Zügen. Bleiben Sie dran für weitere Wetterupdates und genießen Sie das wunderbare Wetter in Alcúdia, Mallorca.