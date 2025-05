Wettervorhersage Port d'Andratx: Ein sonniger Tag in Mallorcas Paradies

Auf der traumhaften Baleareninsel Mallorca sorgt das Wetter einmal mehr für Freude bei den Besuchern und Einheimischen in Port d'Andratx. Die Vorhersage für den 30. Mai 2025 verspricht himmlische Bedingungen mit einem klaren Himmel, sanften Brisen und angenehmen Temperaturen, perfekt um die pittoreske Schönheit dieses Küstenjuwels zu genießen.

Temperaturen: Komfortable Wärme im Frühling

Die Tageslichtstunden in Port d'Andratx bringen ideales Wetter für ausgiebige Spaziergänge oder gemütliche Stunden am Strand. Unsere Vorhersage zeigt eine minimal Temperature von 21,44°C und einer Maximaltemperatur von 24,4°C. Die erwarteten Temperaturen bewegen sich von 21,55°C am Morgen, über 24,02°C mittags bis zu 24,12°C am Nachmittag, wobei die Temperatur in der Nacht auf eine erfrischende 22,48°C sinkt.

Gefühlte Temperaturen: Erfrischende Brise unter klarem Himmel

Trotz der warmen Temperaturen hält der Tag ein angenehmes thermisches Gefühl bereit. Morgens liegen wir bei 21,51°C und tagsüber bei 23,99°C. Auch der Nachmittag wird mit 24,13°C äußerst komfortabel, bevor die gefühlten Temperaturen in der Nacht auf 22,53°C sinken. Ein perfekter Tag, um die Sonne von Port d'Andratx in bunten Badebekleidungen zu genießen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Leichte Brise und perfektes Klima

Der Tag bietet mehr als nur angenehme Temperaturen. Mit einem atmosphärischen Druck von 1021 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 58% herrscht ein wohltuendes mediterranes Klima. Der Wind kommt sanft aus der Richtung 136º mit einer Geschwindigkeit von 2.75m/s und gelegentlichen Böen von 2,81m/s. Der klare Himmel mit einer Wolkendecke von 0% und null Regenrisiko verspricht einen durchweg sonnigen Tag, perfekt für alle Outdoor-Aktivitäten.

In Port d'Andratx wartet ein weiterer strahlender Tag voller Sonnenschein und mit angenehmen Temperaturen auf Sie. Ob Sie entlang der Küste spazieren, im azurblauen Wasser schwimmen oder einfach auf der Terrasse entspannen möchten, das Wetter ist optimal für alle Aktivitäten. Genießen Sie den sensationellen Sonnenschein in Mallorca!