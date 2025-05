Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen in Santanyí am 30. Mai 2025

Ein wahrhaft schöner Tag erwartet uns morgen in Santanyí. Mit einem klaren Himmel und milden Temperaturen darf sich jeder Bewohner und Besucher auf den Beginn eines fantastischen Sommers auf unserer idyllischen Mittelmeerinsel Mallorca freuen. Der Himmel wird uns mit strahlendem Sonnenschein und einem sanften Wind das ideale Wetter präsentieren.

Die Temperaturen - wie effektiv sind Jacke und Sonnenschutz?

Wir prognostizieren für den Morgen milde 20.26ºC. Also perfekt um einen Kaffee auf der Terrasse zu genießen. Über den Tag hinweg erreicht das Thermometer seinen Höhepunkt mit beruhigenden 26.05ºC, während es am Nachmittag auf erfrischende 24.55ºC abkühlt. Wenn der Tag sich dem Ende zuneigt und die Nacht hereinbricht, bleiben wir bei milden 21.57ºC. Eine Jacke kann also getrost im Schrank bleiben, aber der Sonnenschutz darf nicht fehlen.

Die gefühlten Temperaturen - so fühlt sich der Tag wirklich an

Aber wir alle wissen, das Thermometer gibt nur die halbe Geschichte wieder. Das thermische Gefühl, oder wie wir es wahrnehmen, wird morgens bei gemütlichen 19.88ºC liegen und steigt tagsüber auf sommerliche 26.05ºC. Am Nachmittag werden Sie es bei einem angenehmen 24.44ºC genießen und die Nacht wird sich mit 21.35ºC angenehm anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - die unsichtbaren Faktoren

Aber lassen wir die unsichtbaren Wetterakteure nicht außer Acht. Der atmosphärische Druck beträgt stabile 1020 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit hält sich mit 50% in einem angenehmen Bereich. Der Wind, unser stetiger Begleiter, wird mit einer Geschwindigkeit von 4.42 m/s aus Richtung 172º wehen und in Böen bis zu 3.37 m/s erreichen. Mit einer Wolkendecke von 0% und einer Regenwahrscheinlichkeit von ebenfalls 0%, steht unserer Sonnentagsfreude nichts im Wege.

Genießen Sie den strahlenden Sonnenschein in Santanyí und erleben Sie den Auftakt eines wunderschönen Mallorca-Sommers.