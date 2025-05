Wunderbares Wetter in Santa Ponsa erwartet

Draußen ist der Himmel über Santa Ponsa wolkenlos und verspricht einen perfekten Urlaubstag auf der bezaubernden Insel Mallorca. Der 30. Mai 2025 wird den Bewohnern und Besuchern ein komfortables Klima und eine erfrischende Brise offerieren. Mit einem klaren Himmel, idyllischen Temperaturen und einer äußerst geringen Regenwahrscheinlichkeit steht einem entspannten Tag unter der Sonne nichts mehr im Wege.

Die Tagestemperaturen - Ein Hauch von Perfektion

Wir rechnen heute mit einer Mindesttemperatur von 20.51ºC und einer maximalen Höchsttemperatur von um die 26.1ºC vor. Am Morgen können Sie angenehme 20.85ºC erwarten, während es später am Tag auf rund 25.76ºC aufwärmt. Am Nachmittag werden etwa 24.78ºC erwartet - ein perfektes Bikini-Wetter für den Strand. Und zum Tagesabschluss kühlt sich die Insel auf 22.03ºC ab - eine ideale Temperatur, um unter klarem Himmel zu dinieren.

Wie es sich tatsächlich anfühlt - Das thermische Gefühl

Was das tatsächliche Wärmeempfinden betrifft, können sich die Gäste auf ähnliche Bedingungen wie die tatsächlichen Temperaturen freuen. Morgens liegt das thermische Gefühl bei etwa 20.58ºC, tagsüber bei etwa 25.62ºC, nachmittags bei 24.67ºC und in der Nacht sinkt es auf rund 21.96ºC. Das Wetter ist also ganz und gar angenehm und lässt kaum Wünsche offen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Der Dreiklang des Komforts

Der atmosphärische Druck hält sich stabil bei 1021 hPa, und wir erwarten eine Luftfeuchtigkeit von 47%. Sowohl der geringe Luftdruck als auch die moderate Luftfeuchtigkeit, kombiniert mit der erfrischenden Brise des Windes von 2.99m/s aus Richtung 209º, schaffen die optimalen Bedingungen für Freizeitaktivitäten. Die Windböen werden voraussichtlich bei 2.31m/s liegen, was für eine weitere angenehme Erfrischung sorgt. Mit einer Wolkendecke von 0% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0 können Sie den Sonnenschutz auftragen und einfach entspannen.