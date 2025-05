Der strahlende Tag am 30. Mai 2025: Wettervorhersage für Cala Rajada

Begeistern Sie sich für einen weiteren sonnenverwöhnten Tag in Cala Rajada, Mallorca. Die Wettervoraussagen für den 30. Mai 2025 versprechen klaren Himmel und angenehme Temperaturen, ideal für einen Tagesausflug zur Küste zu planen. Mit einem wolkenfreien Himmel und keinen Vorzeichen für Niederschläge stehen Ihnen alle Optionen für Outdoor-Aktivitäten offen.

Taucht ein in die Temperaturen

Die Temperaturspanne für den Tag bleibt in der bequemen Zone mit der niedrigsten Temperatur am Morgen bei 20,84ºC und steigt zum Tag auf 22,71ºC an. Der Höhepunkt wird am Nachmittag mit milden 23,28ºC erreicht, nach denen es zurück auf 22,06ºC in der Nacht fällt. Denken Sie daran, sich den Wetterbedingungen angepasst zu kleiden.

Gefühlt wie es ist

Die gefühlte Temperatur, auch Wärmeindex genannt, bleibt nah an den tatsächlichen Werten und bietet ein komfortables Klima für den ganzen Tag. Am Morgen fühlt es sich an wie 20,86ºC, tagsüber 22,66ºC, nachmittags 23,28ºC und in der Nacht 22,1ºC. Diese Werte sollten Reisenden helfen, sich anzupassen und den Tag optimal zu nutzen.

Atmosphärenbedingungen - Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind