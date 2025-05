Wetteraussichten für Palma am 31. Mai 2025: Überwiegend bewölkt mit angenehmen Temperaturen

Die Hauptstadt der Insel Mallorca, Palma, erwartet am 31. Mai 2025 ein überwiegend bewölktes Wetter. Trotz der Wolkendecke, die bei 83 Prozent liegt, ist zu erwarten, dass die Temperaturen angenehm bleiben und es gibt keine Regenprognose. So bleibt es ein perfekter Tag, um die Schönheit der Stadt zu erkunden.

Temperaturen

Die Bewohner und Besucher von Palma können sich auf angenehme Temperaturen freuen. Die minimale Temperatur wird auf 19.96ºC geschätzt und die Höchstgrenze wird auf 27.47ºC erwartet. Am Morgen werden 20.18ºC erwartet, während der Höhepunkt des Tages bei 26.92ºC liegt. Am Nachmittag wird es leichter und die Temperatur sinkt auf 25.84ºC, bevor sie in der Nacht auf 21.14ºC absinkt.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen sind ähnlich wie die tatsächlichen mit einem morgendlichen Wert von 19.77ºC. Die bewölkten Bedingungen halten die Temperaturen am Tag frisch mit 26.9ºC. Am Nachmittag werden die Menschen in Palma eine gefühlte Temperatur von 25.68ºC wahrnehmen. Sobald die Sonne untergeht, wird die Temperatur auf eine gefühlte Temperatur von 21.03ºC sinken.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Luftdruckmessungen für diesen Tag liegen bei 1021 hPa, während die Atmungsfeuchtigkeit bei 42 Prozent liegt. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4.28m/s aus der Richtung 215º wehen, mit Windböen von etwa 2.9m/s.

Wir empfehlen Ihnen, trotz der Bewölkung den Tag im Freien zu genießen. Verpassen Sie nicht die Möglichkeit, durch die wunderschönen Straßen von Palma zu schlendern oder einen entspannten Tag am Strand zu verbringen. Nichtsdestotrotz, egal was das Wetter bringen mag, Mallorca ist stets bereit, seine Besucher zu begeistern.