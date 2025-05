Wettervorhersage für Sóller am 31. Mai 2025: Ein Tag unter den Wolken

Bereiten Sie sich auf einen bewölkten Tag in Sóller vor! Der 31. Mai 2025 verspricht trotz der Wolken, die den Himmel bedecken, angenehm zu werden, mit bequemen Temperaturen, die eine erfrischende Abwechslung zu den üblicherweise heißen Temperaturen auf Mallorca bieten. Die Prognose für den Tag bestätigt, dass die Bedingungen wolkig (nubes) sein werden, wobei es keinen Hinweis auf Regen gibt.

Die Temperaturen des Tages

Beginnen wir mit den nackten Zahlen. Die erwarteten Temperaturen für den Tag liegen zwischen 20,39ºC und 30,03ºC. Morgens können Sie sich auf annehmbare 20,83ºC freuen, während das Thermometer mittags auf bis zu 28,61ºC ansteigt. Am Nachmittag wird es leicht kühler bei 28,35ºC, bevor die Temperaturen nach Sonnenuntergang auf 21,57ºC abfallen.

Die gefühlten Temperaturen

Jetzt zu den gefühlten Temperaturen, die oft abweichen können. Unser Körper nimmt die Temperatur oft anders wahr als das Thermometer tatsächlich anzeigt. Morgens fühlt sich das Wetter mit 20,46ºC leicht kühler an, steigt tagsüber auf gefühlte 28,07ºC an und bleibt am Nachmittag fast konstant bei 28,05ºC. Die Nacht bleibt mit gefühlten 21,43ºC mild.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zum Abschluss dieser Wettervorhersage, werfen wir noch einen genauen Blick auf die übrigen Faktoren: der atmosphärische Druck ist mit 1021 hPa zu verzeichnen, während die Luftfeuchtigkeit auf 38% geschätzt wird. Es wird etwas Wind geben, mit Geschwindigkeiten von 2,58m/s in Richtung 123º und Böen von 2,36m/s, die etwas zusätzliche Kühle zu unserem Tag unter den Wolken in Sóller bringen könnten.