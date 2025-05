Das Wetter in Alcúdia am 31. Mai 2025: Der Sommer klopft an die Tür

Willkommen zu unserer täglichen Wettervorhersage für Alcúdia, einer der malerischsten Orte auf Mallorca. Wie wir sehen können, gestaltet sich der vorletzte Tag des Frühlings mit überwiegend bewölktem Himmel. Aber keine Sorge, die Temperaturen sind angenehm warm und das Regenrisiko beträgt null Prozent. Es scheint, der Sommer steht bereits vor der Tür.

Temperaturschwankungen im Tagesverlauf

Das Thermometer wird einen Mindestwert von 20,5ºC und einen Höchstwert von 26,19ºC anzeigen. Wer also früh aus den Federn kommt, kann sich auf eine morgendliche Temperatur von 21,1ºC freuen, die bis zum Mittag auf 26,14ºC ansteigt. Doch auch der Nachmittag bleibt mit 25,55ºC angenehm warm, bis die Temperatur in der Nacht auf immer noch komfortable 22,56ºC absinkt.

Die gefühlte Temperatur

Das Thermometer mag uns von den offiziellen Temperaturen erzählen, aber wie fühlt es sich tatsächlich an? Morgens werden Sie eine gefühlte Temperatur von 20,91ºC erleben, die sich im Laufe des Tages auf 26,14ºC steigert. Der Nachmittag bringt angenehme 25,57ºC mit sich und in der Nacht können Sie mit 22,46ºC rechnen. Perfektes Wetter für Freizeitaktivitäten im Freien oder einen gemütlichen Spaziergang am Strand!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beträgt erfreuliche 1021 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 49 Prozent, was zu einem insgesamt angenehmen Klima führt. Auch der Wind wird uns nicht im Stich lassen: Mit einer Geschwindigkeit von 4,2 m/s aus Richtung 27º und Böen bis zu 3,54 m/s bläst eine leichte Brise über die Insel. Trotz der 60-prozentigen Bewölkung bleiben wir von Regen verschont - beste Voraussetzungen also für einen wunderbaren Tag in Alcúdia.