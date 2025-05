Wetterprognose: Heiterer Himmel in Cala Millor am 31. Mai 2025

Die Wettervorhersage für den 31. Mai 2025 in Cala Millor prognostiziert einen klaren Himmel. Die Bewohner und Besucher können sich auf einen Tag ohne Regen mit einer optimalen Kombination aus Sonne und Brise freuen. Mit einer minimalen Temperatur von 19.72ºC und einer maximalen von 24.11ºC bleibt das Thermometer in angenehmen Grenzen.

Temperaturverläufe im Überblick

Die Temperaturen in Cala Millor verlaufen über den Tag hinweg durchweg in humanen Bereichen. Am Morgen erwarten uns frische 20.19ºC, gegen Mittag wird es wärmer mit 23.91ºC, der Nachmittag lässt mit 23.62ºC leicht nach und in der Nacht kühlt es auf wohlige 21.26ºC ab.

Das Gefühl auf der Haut: Fühlbare Temperaturen

Das gefühlte Thermometer, das um den Einfluss von Wind und Luftfeuchtigkeit bereinigt, wird für den Tag ähnliche Werte anzeigen. Am Morgen fühlen sich die 20.19ºC wie 19.99ºC an, am Tag liegt der Wert bei 23.74ºC, am Nachmittag bei 23.55ºC und in der Nacht bei 21.06ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Das komplette Wetterbild

Um das Wetterpanorama abzurunden, werfen wir einen Blick auf die weiteren Wetterdaten. Der atmosphärische Druck beträgt 1021 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 53%. Der Wind weht mit einer angenehmen Geschwindigkeit von 3.83 m/s aus Richtung 147º und wird in Böen bis zu 3.9m/s erreichen. Die Wolkendecke bleibt bei 0%, somit ist der Himmel völlig klar und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%