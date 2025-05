Wetterbericht: Überwiegend bewölkt in Port d'Andratx am 31. Mai 2025

In einer malerischen Ecke von Mallorca, speziell in Port d'Andratx, ist der Himmel für den heutigen Tag, den 31. Mai 2025, von überwiegend bewölkten Bedingungen gekennzeichnet. Die Einheimischen und Urlauber können mit angemessener Vorwarnung ihren Tag planen. Lassen Sie uns nun in die Details eintauchen.

Die Temperaturen: Ganz schön lauwarm Die Tiefsttemperatur für heute liegt bei kühlen 21,85ºC, während wir einen Höchstwert von 24,68ºC erwarten. Am Morgen erwarten wir bereits angenehme 21,9ºC, welche sich im Laufe des Tages auf 24,03ºC erhöhen werden. Am Nachmittag klettert das Quecksilber noch ein wenig höher auf bis zu 24,31ºC, bevor es in der Nacht wieder auf immer noch milde 22,58ºC fällt. Gefühlte Temperaturen: Kein großer Unterschied Das gefühlte Thermometer sagt uns, dass sich der Morgen fast genau wie die tatsächliche Temperatur anfühlen wird, bei zirka 21,82ºC. Tagsüber liegen wir bei 24,06ºC, was einen unwesentlichen Unterschied ausmacht. Der Nachmittag bringt ein Thermometergefühl von 24,39ºC mit sich, und in der Nacht fühlen sich die 22,67ºC nur leicht kälter als die tatsächliche Temperatur an. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Moderat bis niedrig Das Barometer zeigt heute einen atmosphärischen Druck von 1021 hPa an. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 60% ist der Tag eher moderat feucht. Den Wind können wir mit einer Geschwindigkeit von 3,04 m/s in Richtung 117º erwarten, und Böen erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 3,05 m/s. Die Wolkendecke liegt bei 52%, während die Regenwahrscheinlichkeit gleich null ist. Daher werden Ihre Outdoor-Pläne für diesen Tag wahrscheinlich nicht durch Regen gestört.