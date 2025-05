Strahlender Sonnenschein und optimale Temperaturen in Santanyí am 31. Mai 2025

Guten Morgen liebe Leser, das Wetter in Santanyí für den heutigen 31. Mai 2025 ist ein Paradebeispiel für das hervorragende Klima, das Mallorca zu bieten hat. Mit klarem Himmel über dem grünen Paradies bietet der Tag optimale Bedingungen für alle Outdoor-Aktivitäten. Dabei sollten Sie stets auf ausreichenden Sonnenschutz achten, da die Sonne ständig scheinen wird.

Temperaturen für jeden Geschmack

Bereits der Morgen begrüßt uns mit angenehmen 20.43ºC, eine ideale Atmosphäre für einen frühen Spaziergang in der belebten Natur. Über den Tag erwartet uns eine Anstieg auf 25.92ºC perfekt zum Erfrischen im Meer oder am Pool. Am Nachmittag sinken die Temperaturen wieder leicht ab auf 24.97ºC und das Dinner lässt sich bei moderaten 21.27ºC am Abend unter Sternenhimmel genießen. Die Mindesttemperatur des Tages beträgt 20.1ºC mit einem Maximum von 26.23ºC.

Gefühlte Temperaturen im Einklang mit den realen Werten

Auffallend ist an diesem Tag, dass sich die Temperaturen genau so wie angegeben anfühlen werden. So werden Sie morgens 20.1ºC, und am Tag 25.79ºC fühlen können, während Sie den Nachmittag mit 24.88ºC und die Nacht mit kühlen 21.18ºC erleben werden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windlage

Die atmosphärischen Bedingungen sind ebenfalls hervorzuheben. Mit einem Atmosphärendruck von 1021 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 47%, sind die Bedingungen für einen Tag unter freiem Himmel optimal. Der Wind wird mit 4.47 Meter pro Sekunde aus der Richtung 191º wehen und es könnte Böen bis zu 3.27 Meter pro Sekunde geben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der heutige 31. Mai 2025 in Santanyí ein weiteres Beispiel für das typisch mediterrane Wetter Mallorcas ist, das jeden Natur- und Sonnenliebhaber erfüllt. Die klaren Himmel, optimalen Temperaturen und moderaten Windverhältnisse versprechen einen beeindruckenden Tag auf unserer geliebten Insel.