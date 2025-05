Überwiegend bewölkt - Wetterbericht für Santa Ponsa am 31. Mai 2025

Herzlich willkommen zu unserem täglichen Wetterbericht. Heute konzentrieren wir uns auf das Wetter in Santa Ponsa, einem malerischen Badeort auf Mallorca. Der heutige 31. Mai 2025 wird vorwiegend bewölkt erwartet. Trotzdem bleibt es warm und ideal für Aktivitäten im Freien, mit Temperaturen, die hell und frisch bleiben und eine minimale Regenwahrscheinlichkeit von 0%. Die Wolken bedecken nur etwa 66% des Himmels, was bedeutet, dass noch genügend Sonnenstrahlen durchkommen, um den Tag zu erhellen.

Temperaturverlauf über den Tag

Die Temperatur in Santa Ponsa wird heute eine angenehme Spanne von 20.58ºC bis 25.91ºC erreichen. Der Morgen begrüßt uns mit milden 20.89ºC, bevor sie am Tag auf 25.54ºC ansteigen. Am Nachmittag erwarten wir immer noch warme 25.04ºC, bevor die Temperaturen in der Nacht auf wohlige 21.82ºC fallen.

Gefühlte Temperaturen im Verlauf des Tages

Obwohl man sich auf die Außentemperatur einstellen kann, beeinflusst die gefühlte Temperatur oft unsere Aktivitäten. Heute Morgen wird sie sich auf 20.65ºC belaufen, tagsüber steigt sie dann auf 25.46ºC. Am Nachmittag beträgt die gefühlte Temperatur 24.98ºC, bevor sie in der Nacht auf 21.81ºC sinkt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck bleibt mit 1021 hPa stabil. Hinzu kommt eine Luftfeuchtigkeitsrate von 50%, was für ein relativ trockenes Gefühl sorgt. Eine frische Brise mit einer Geschwindigkeit von 3.5m/s wird aus Richtung 218º wehen, wobei sie hin und wieder in Böen von bis zu 2.67m/s aufkommt.

Also, ob Sie heute einen gemütlichen Spaziergang am Strand planen oder in einem der zahlreichen Cafés sitzen und die Aussicht genießen wollen, das Wetter in Santa Ponsa wird Sie nicht enttäuschen. Bleiben Sie dran für weitere Wetterinformationen und -updates in Ihrer Region.