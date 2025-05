Ein strahlender Tag in Palma: Klarer Himmel über Mallorca am 1. Juni 2025

Im Herzen des Mittelmeerraums erwartet Palma de Mallorca am 1. Juni einen herrlich klaren Himmel mit Temperaturen, die den perfekten Ausgangspunkt für einen Tag am Strand oder einen Spaziergang durch die geschichtsträchtige Altstadt bieten. Die Inselhauptstadt, berühmt für ihr angenehmes Seeklima, wird an diesem Tag nicht enttäuschen.

Temperaturen vom Morgen bis zur Nacht Das Montagmorgenlicht wird Palma in eine angenehme Temperatur tauchen, die rund 20.12ºC ausmacht. Durch den Vormittag hindurch wird die Temperatur auf den Tageshöchstwert von 28.58ºC ansteigen. Am Nachmittag wird es eine kleine Erholung geben, mit Temperaturen um die 26.68ºC, bevor sie in der Nacht auf 22.31ºC abkühlt. Gefühlte Temperaturen im Laufe des Tages Obwohl die eigentlichen Temperaturen wichtig sind, ist das thermische Gefühl oftmals ausschlaggebender bei der Planung des Tages. Morgens wird es sich wahrscheinlich so anfühlen, als wären es 19.7ºC. Tagsüber könnten wir aufgrund der Sonnenintensität das Gefühl von 27.64ºC genießen. Am Nachmittag bleibt das gefühlte Thermometer jedoch bei 26.64ºC konstant. Nachts wird das thermische Gefühl auf rund 21.93ºC absinken. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit Abschließend möchten wir auf die Bedingungen der Atmosphäre hinweisen. Wir rechnen mit einem atmosphärischen Druck von 1019 hPa. Teil unseres perfekten Rezepts für einen strahlenden Tag ist auch die erwartete Luftfeuchtigkeit von 32%, die dazu beiträgt, ein angenehmes Klima aufrechtzuerhalten, auch wenn die Temperaturen steigen. Zur Abrundung der Wetterlage weht ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 3.78 m/s in Richtung 188º mit Böen, die bis zu 3.17 m/s betragen können. Der Himmel über Palma wird fast wolkenfrei sein mit einer Wolkendecke von nur 1%.